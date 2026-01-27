五福旅行社遭駭資料外流 公司: 無重大損害 系統已恢復
五福（2745）今（27）晚間公告，旗下部分資訊系統近日遭受駭客攻擊，公司已即時啟動資安防禦與復原機制，並委請外部資安技術專家及系統廠商協助處理，目前相關系統已恢復正常運作。
地下駭客論壇有人宣稱已公開五福旅行社高達23GB資料，內容包括旅客資料庫、機票與訂位紀錄、護照內頁，甚至涵蓋旅客姓名、身分證字號、住址、手機號碼及航班等個資。五福公告指出，1月27日確認有部分資料外流情形，但經內部評估，該事件未對公司造成重大損害，對財務、業務及整體營運亦無重大影響。
公司表示，事件發生後，資訊與資安單位第一時間進行應變，並持續與內、外部專家追查事件原因，全面檢視系統安全架構，同時強化系統監控與防護機制，以提升整體資安與資訊安全防護水準。
五福強調，目前無相關保險理賠適用，後續將持續密切監控資安狀況，確保營運穩定。
