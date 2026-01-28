五福旅行社遭駭！「護照內頁、旅客姓名」個資全外洩...官方示警3詐騙行徑

五福旅行社遭駭客入侵，23G資料外洩。圖／翻攝自Google街景

五福旅行社近日爆發資安事件，疑似遭駭客入侵，大量旅客資料如訂票紀錄、護照內頁資訊、聯絡電話、照片及個人資訊通通遭外洩，官方表示已通報主管機關，強調目前出團、營運一切正常。對此，觀光署回應指出，將依規定進行行政調查。

《民視新聞網》27日踢爆，地下駭客論壇中名為「fuck_tommyJ」的帳號於26日附上多張截圖，稱已經公開五福旅行社高達23G的資料，其中包含旅客的訂票紀錄、護照內頁資訊，甚至涵蓋旅客的照片、身分證、聯絡電話等個資。

五福旅行社27日晚間發布聲明，表示經系統偵查，的確發現遭受網路惡意攻擊，已啟動資安防禦機制，阻斷攻擊擴散，並依法向主管機關及檢調單位通報，後續也將全力配合調查。

五福旅行社強調，經調查後確認受影響的資料包含旅客姓名、護照及行程內容，所有信用卡與付款資訊均採國際標準進行加密，或交由第三方支付平台處理，並未存放於此次遭攻擊的伺服器中，「本次事件中旅客之信用卡資訊確認安全無虞。」

五福旅行社針對駭客入侵一事發布重大聲明。圖／翻攝自五福旅行社官網

五福旅行社巨量資料外洩...官方示警「3行徑」是詐騙

為防詐騙，五福旅行社呼籲旅客提高警覺，其一，不會以電話方式要求提供信用卡資料；其二，官方不會要求操作ATM轉帳、網路銀行，或是匯款至不明帳戶。

此外，五福旅行社也警示，官方不會以「訂單錯誤」、「重複扣款」、「VIP升等」等理由，要求消費者提供帳戶資訊。

五福旅行社指出，目前公司作業系統運作正常，所有營收、出團行程均正常，若有疑問，請致電公司客服專線詢問，或撥打165反詐騙專線查證。

不只五福...雄獅旅遊36萬筆個資也外洩！民眾慘遭詐騙68萬

早在2017年5月23日，知名旅行社「雄獅旅行社」遭不明人士入侵，高達36萬筆的旅客資訊外洩，雄獅內部統計，遭竊資料僅涵蓋旅客姓名、聯絡電話和購買商品內容。

不過後續一一傳出，有民眾因此遭詐騙後向消基會申訴，其中詐騙金額最高達68萬元，總計共有18人受害，總金額為315萬9592元。

經消費者申訴後，消基會發函要求雄獅旅行社提出解決方法，不過雄獅旅行社認為，公司作業系統均設有防火牆及多層驗證防護措施，並非故意或過失造成消費者個資外洩，「就客戶申訴之內容，並非旅遊消費糾紛，無法依旅遊消費內容而為調處，拒絕賠償消費者的損失。」

消基會為受害消費者提出團體訴訟，主張因個資流出導致遭詐騙者，可依《個人資料保護法》向雄獅請求損害賠償；其餘消費者就算沒被騙，也可以向業者求償最高2萬元。據統計，消基會共替25名消費者求償450萬9575元。

根據《中央社》報導，一審認為，雄獅已建立個資安全維護計畫，符合相關規定，事後也立即報警並發布重大訊息，積極採取防護措施避免消費者財產損害，且現今科技還無法完全防堵駭客攻擊，不能僅因系統被駭就推論業者有疏失或違反個資法。一審士林地方法院判決雄獅旅行社免負賠償責任，判定消基會敗訴。



