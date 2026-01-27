蘋果在 2026 年初就動作不斷，前前後後加總發現竟然總共要推出 20 款新品！大家先深呼吸，因為這次不僅僅是換換晶片，而是從口袋裡的摺疊機到客廳裡的機器人管家，產品型態大轉彎！今天就讓我來幫大家整理傳聞成一份蘋果的 2026 新品地圖～絕對讓你不錯過任何一個好消息 上半年：平價新勢力與 AI 入門首選 預計在 2026 年初就會先迎來第一波驚喜是大家敲碗已久的 iPhone 17e！這次終於要揮別瀏海、戴上動態島，還會搭載 A19 晶片，讓你用最甜的價格就能享受全套 Apple Intelligence 同場加映的還有教育界殺手——平價版 MacBook，傳聞它會直接內建 iPhone 等級的 A18 Pro 晶片，雖然效能不像 M 系列那麼狂暴，但處理文書、追劇絕對綽綽有餘，重點是價格可能直接殺到 699 美元（約台幣兩萬初），這對學生黨來說簡直是福音呀！

電獺少女 ・ 7 小時前 ・ 發表留言