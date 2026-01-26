五福旅遊劍指百億營收 總座射三箭拚賺一個股本

旅遊業者五福旅遊昨（26）日舉辦媒體餐敘，正式公布2025年交出亮麗成績單，全年營收達87.6億元，年增15.8％，創下公司成立38年來歷史新高。五福旅遊總經理王哲彥更在現場宣布啟動2026年「雙十計畫」，劍指營收百億、EPS挑戰10元，力拚成為繼雄獅之後，全台第二家邁入「百億俱樂部」的上市櫃旅行社。

走出疫後紅利 啟動「新五福」三大戰略

面對2026年疫後旅遊紅利常態化，王哲彥指出，旅遊業已進入「有營收、沒獲利」的價格戰時代，五福將跳脫傳統削價競爭，建構「新五福」布局。他強調：「產品銷售只是起點，體驗與會員經營才是未來獲利的關鍵。」

為實現目標，五福射出「成長三箭」。一是會員深耕：升級「福幣」機制，推出全新會員分級制度，透過大數據分析精準掌握客群需求，提升下單轉換率；二是體驗升級（B2E）：除大眾市場（B2C），更強力擴展企業客戶（B to E），鎖定商務差旅、員工旅遊及高利潤的大型包團商機；三是內容經營：主張「內容即品牌」，不只把內容當導購工具，而是透過專業策展建立客戶信任，創造長效連結。

擴編百名人才 拓增全台據點

五福目前員工數已達560人，為因應數位轉型與業務擴張，今年計畫再招募100名生力軍，重點鎖定業務開發與旅遊產品規劃人才，並培育具備前勤後勤能力的「多角職能人才」。

在實體通路方面，五福現有17個據點，第一季將進駐新北三峽、桃園中壢，目標逐步擴展至24間門市。透過虛實整合策略，五福不僅要穩固既有客源，更要強化高消費潛力區域的品牌心佔率。

獲利能力領先 2025年EPS 8.23元創同期新高

根據最新財報資料，五福2025年前三季累計EPS已達8.23元，獲利能力在上市櫃旅行社中表現優異。王哲彥透露，去年受地震及全球政經波動影響，旅遊業經營極具挑戰，但五福憑藉精準的成團策略及數據控管，成功在低迷市場中突圍。

展望未來，五福未來的獲利核心將鎖定「老人、法人（企業）、懶人」三大族群；針對喜歡自由行彈性、又渴望有人服務的客群，主打「Mini Tour（一車一導遊）」策略，開闢日本九州、南韓釜山、越南峴港等二線城市。

王哲彥預估，隨著郵輪業務表現強勁，預計今年將再創15％的成長；另外，受寒假與過年需求支撐，他透露第一季訂單已排至7月，平均團費約較去年同期上漲5％至8％。整體而言，五福旅遊對今年表現展現出強勁的成長雄心，不僅要擴大營收規模，更要為股東創造「賺回一個資本額」的豐厚報酬。