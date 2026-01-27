五福旅遊去年營收 創新高

五福北區直售部副總經理霜雅媚（左）、總經理王哲彥（中）、副總蔡長霖宣示今年「雙十目標」計畫。

上櫃觀光餐旅產業股五福旅遊（2745），去年全年營收達87.6億元，年增15.8％，刷新歷年最高紀錄。展望今年業績，總經理王哲彥祭出「雙十目標」，包括全年營收將挑戰100億元、每股EPS力拚10元，同時持續擴張全省門市，朝精緻高端服務搶攻市占率。

五福2019年疫情前，年營收達64.5億元，受疫情衝擊，於2021年落底，最慘時年營收僅4.5億元，隨著國境逐步解封，2022年起復甦、報復性旅遊潮持續躍升，2023年營收反彈近188％，2024年營收續強彈55.9％、超越疫前水準。

去年在機位供給全面復甦下，旅遊業者包銷壓力增加，加上美國對等關稅導致新台幣匯率劇烈波動、日本大地震等傳言影響買氣動能，諸多不確定因素，導致旅行社營收動能放緩。不過，五福去年仍持續繳出漂亮成績單，自結合併營收87.6億元、年增15.8％，再創歷史新高。

王哲彥表示，目前五福總會員數達50萬人，未來將推出全新會員分級制度，從傳統的「福幣」回饋升級為深度經營體系，利用數據分析優化訂購體驗，精準提升下單轉換率。其次，五福不只經營B2C大眾市場，更強力佈局BtoE（企業客戶），搶攻利潤較高的商務差旅、企業獎勵旅遊及大型包團商機。

王哲彥強調，五福主張「內容即品牌」，不將內容僅視為導購工具，而是建立消費者信任的基石，透過專業旅遊觀點與策展，建立長效連結。

另為達成百億營收規模，王哲彥表示，編制和門店數也計畫跟著擴張，目前總員工數560人，今年預計將再招募100人；目前全台共有17處服務據點，看好高消費潛力區域，今年首季將在新北三峽、桃園中壢再新展2間門市，目標拓增至24間，以持續擴大市占率。

針對目前各行各業缺工部分，王哲彥說，旅遊業的收入高於很多行業，以一位新人進入公司1年，若是表現不錯，平均年薪中位數達80萬，若有意願挑戰領隊，年收入百萬元更是很基本，對人才吸納很有挑戰性。