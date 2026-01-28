五福旅遊遭駭！傳23GB「護照、行程」全裸奔 祭3應變措施阻詐

上櫃公司五福旅遊（2745）爆發旅客護照等個資外洩重大資安事件！日前，有駭客宣稱已公開五福旅遊23GB資料，內容包括旅客資料庫、機票與訂位紀錄、護照內頁，甚至涵蓋旅客照片、姓名、身分證字號、住址、手機號碼及航班資訊等個資。五福旅遊發表聲明致歉，確認部分旅客個資受損，已向刑事警察局報警。

五福旅遊表示，將透過簡訊、電子郵件等方式主動提醒相關旅客提高警覺，並重申五福旅遊或相關旅遊供應商絕不會透過電話要求您提供帳戶、信用卡資料，或要求至 ATM 進行任何操作。

才慶祝營收創高 隨即面臨資安考驗

五福旅遊26日才舉行媒體餐會，宣布2025年全年營收達87.6億元、年增15.82％，創歷年最高紀錄，並表示2026年將聚焦體驗、會員、內容三大核心 ，從「產品銷售」轉型為「體驗與會員經營」，還喊出全年營收100億、EPS10元的「雙十」目標，沒想到馬上就爆發重大資安事件。

一名帳號fuck_tommyJ 的駭客在網路論壇宣稱已公開五福旅行社高達23GB資料，並PO出竊密截圖，內容包括旅客資料庫、機票與訂位紀錄、護照內頁，甚至涵蓋旅客照片、姓名、身分證字號、住址、手機號碼及航班資訊等敏感個資。

據《民視新聞網》報導，在記者查證前，五福旅遊似乎仍不知旅客個資外洩，直到記者說明相關資料已被公開，才驚覺事態嚴重，表示會請資安長了解是否被駭。

不容小覷！部分旅客姓名、護照及行程外洩

27日晚間五福旅遊發表聲明表示，公司資安監控系統於近日發現異常攻擊，第一時間即啟動防禦機制與應變程序，初期清查範圍集中於影像圖庫系統，後經資安專業單位深度鑑識釐清受影響範圍較原先預期廣，並確認部分旅客個資受損。

五福旅遊表示，初步確認受影響之資料包含部分旅客之姓名、護照及行程內容，至於事件中旅客之信用卡資訊確認安全無虞，所有旅客之信用卡及金流機敏資料，均採取符合國際標準之加密存儲或委託第三方支付處理，並未儲存於受攻擊之伺服器中。

然而，護照資料外洩的嚴重性，其實不比信用卡資料低。護照影像不僅包含臉部照片，還結合護照號碼、出生年月日、國籍與英文姓名，這類資料難以更換，一旦外洩，當事人的身分幾乎立即可被辨識，近年國際案例也顯示，護照影像已成為開設人頭帳戶、跨境文件偽造、KYC流程欺騙以及深偽技術模仿的重要素材。

五福旅遊緊急應變3措施

針對可能受影響之旅客，五福旅遊將採取以下措施：

1. 主動通知：將透過簡訊、電子郵件等方式提醒相關旅客提高警覺。

2. 防詐提醒： 再次申明，五福旅遊或相關旅遊供應商絕不會透過電話要求您提供帳戶、信用卡資料，或要求至 ATM 進行任何操作。

3. 專線服務： 若旅客有任何疑慮，歡迎撥打專屬客服熱線 02-6609-7119。

五福旅遊表示，已完成全系統之安全檢測與漏洞補強，並提升防火牆等級與存取授權監控，未來將持續投入資安預算，致力保障旅客個資安全無虞。

此外，目前所有營運及出團行程皆正常進行，未受此事件影響。對於造成旅客及社會大眾的憂慮，五福旅遊致上最深歉意，並配合警局與主管機關所有調查。