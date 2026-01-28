五福旅遊遭駭！ 旅客23GB個資外洩 業者急報案

五福旅遊。（圖／翻攝自Googlemap）





知名旅行社「五福旅遊」，最近被爆出遭到駭客入侵，旅客的護照、訂票紀錄，以及電話等等，資料全部外洩！業者也緊急發出公告，並表示已經向警方報案。

在粉絲專頁PO出各地旅遊美景，讓人看了好想手刀下訂行程，這是知名的旅遊社五福旅遊，光是去年營收額就高達87億，刷新歷年最高紀錄，但近日卻傳出資安危機。

在官網上發出緊急公告，五福旅遊證實，遭到駭客入侵，旅客的訂票紀錄、護照、連絡電話，多達23GB的資料全部外洩。

五福旅遊表示，目前作業系統運作正常，請旅客安心。由於信用卡以及金流資訊，採國際標準加密，或是第三方支付處理，因此目前並沒問題，但針對旅客個資外洩，已經向刑事局報案，也傳送簡訊、電子郵件，請旅客提高警覺。五福旅遊呼籲，公司不會主動索取信用卡資料，也不會要求到ATM轉帳、匯款到不明帳戶。

