五福旅遊驚傳遭駭客攻擊 「部分資料外流」！官方證實了

知名旅遊公司五福晚間發出重訊，表示部分資訊系統遭受駭客攻擊，雖部分資料遭外流，經內部研判未造成公司重大損害或影響，將全面檢視系統安全，並加強系統的監控與防護。

五福指出，近日本公司發現異常，部分資訊系統遭受駭客攻擊，資訊及資安單位隨即啟動資安防禦與復原機制，並委請外部資訊公司技術專家及系統廠商協助處理，目前系統運作已恢復。

五福旅遊進一步指出，今（27）日雖發現有部分資料遭外流，經內部研判未造成公司重大損害或影響。未來持續密切監控，並配合內、外部公司技術專家追查事件及釐清原因，全面檢視系統安全，並加強系統的監控與防護，以提升及強化資安保護及資訊安全。

五福也在官網提醒，民眾慎防詐騙，不配合操作ATM、不給個資/銀行帳戶資料/信用卡資料、不回撥可疑電話。如果您接獲可疑電話，請直接洽詢您的業務專員，或致電《五福旅遊》詢問專線 （02）2547-1155，或撥打防詐騙專線：165。據《ETtoday新聞雲》報導，目前受影響資料包括旅客姓名、護照及行程資訊，但五福強調信用卡及金流機敏資料均採國際標準加密或第三方支付處理，未放置於受攻擊伺服器，已透過簡訊、電子郵件提醒消費者。

