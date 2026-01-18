「一一五福祿壽喜愛」迎新春捐血暨寒冬送暖公益活動福山國中登場

「一一五福祿壽喜愛」迎新春捐血暨寒冬送暖公益活動，昨在福山國中登場，一共累積高達五百袋血。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

由高雄市政府教育局、社會局指導，福祿壽喜愛學校家長會長熱心發起的「一一五 福祿壽喜愛—迎新春捐血暨寒冬送暖喜迎新年慈善活動」，十八日在高雄市福山國中溫暖登場，號召社會大眾以實際行動迎接新春，為城市注入源源不絕的正向能量。

福氣行動家族中山大附中榮譽會長李宥霖表示，一袋熱血，可能挽救一條生命；一份關懷，能在寒冬中點亮希望，公益，其實可以很簡單，就從你我挽起袖子的那一刻開始。

這項活動募集善款總額達新臺幣六十餘萬元，全數用於捐血推廣與寒冬送暖相關公益行動，並結合社會局針對需要幫助的弱勢家庭頒贈寒冬送暖新年禮物；昨日一早，福山國中即湧入大量熱情捐血民眾，校園內人潮絡繹不絕，處處可見市民挽袖捐血、奉獻愛心的溫馨畫面，捐血累積高達五百袋左右，充分展現高雄社會滿滿的善意與行動力。

特別的是，活動結合捐血救人、寒冬送暖、反毒反詐與家暴防治宣導、新春揮毫贈春聯 等多元公益行動，並同步規劃「福祿壽捐血活動」、「寒冬送暖喜愛活動」、「反毒反詐反家暴暨軍旅宣導」及「新春揮毫贈春聯」等內容，讓民眾在挽袖捐血、參與公益的同時，也能獲得實用生活資訊與新年祝福，讓善意不只是口號，而是真正走進生活、落實於行動之中。