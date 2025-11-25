五種人冬天容易冷 中醫師獨家食補曝光

天氣逐漸轉涼，中醫師賴俊宏表示，目前正值冬季第二個節氣「小雪」，氣候逐漸轉寒，許多人開始出現手腳冰冷、倦怠失眠等症狀。小雪前後是四肢冰冷求診的高峰期，女性尤為明顯，「四個女性就有一人冬天手腳冰到睡不著」。他提醒，四肢冰冷並非單純怕冷，往往與氣血循環、陰陽失衡相關，務必及早調理。

賴俊宏中醫師說，根據古籍記載，小雪「氣寒而將雪矣」，意指天氣轉冷、水氣凝雪，但地面尚未完全冷透；台灣小雪節氣雖未真正下雪，但東北季風漸強，早晚溫差大，身體調節不佳者特別容易誘發冰冷、頭暈、疲倦與經痛等症狀。

賴俊宏中醫師說明，四肢冰冷是臨床常見問題，其中以女性為主，部分患者甚至連夏天冷氣一吹就手腳冰。中醫觀點認為，人體若氣血充足、陰陽平衡，四肢會自然溫暖；一旦循環失調，即可能出現冰冷、麻木、心悸、睡眠不安等，因此冰冷並非小事。

賴俊宏中醫師指出，小雪時節引發冰冷症狀最常見的五大體質如下：

一、脾胃氣虛（陽氣不足）

食慾差、胃脹、大便偏軟、易疲倦。常見於老年人、過勞族群。

二、腎氣不足（陽虛）

畏寒、臉色淡白、頭暈耳鳴、健忘，多由長期氣虛未補所致。

三、血虛（寒凝）

臉白、心悸、頭暈、唇甲淡白，常見於體質瘦弱、貧血傾向者。

四、血瘀（寒凝血阻）

唇指偏紫、胸悶、頭痛，女性經期常伴血塊，屬循環不佳體質。

五、陽氣鬱阻（壓力型）

雖然陽氣充足，但因緊張、壓力大，使陽氣無法外達，容易胸悶、便秘、煩躁、口乾。

依體質調整飲食 暖身不能亂補

賴俊宏中醫師提醒，許多人一到冬天就「亂補」，容易適得其反。正確飲食需依體質調整：

脾胃氣虛宜吃黃色食物（南瓜、地瓜、木瓜等），避免糯米、竹筍、冰冷食物。

腎氣不足宜補腎黑色食物（黑豆、黑芝麻、黑木耳），避免生冷。

血虛可吃紅棗、牛肉、葡萄等補血食材，但補鐵時避免與茶、咖啡併食。

血瘀適合山楂、黑木耳、洋蔥，忌辛辣、油膩與生冷，以免增加血液黏稠度。

陽氣鬱阻宜疏肝解鬱，如金橘、芹菜、玫瑰花茶；避免麻油雞、四物雞等過補食物。

小雪推薦暖身食補：清蒸鱸魚

賴俊宏建議，清蒸鱸魚是「藥食同源」的優質料理。材料以鱸魚1尾、瘦肉絲80克、榨菜絲50克、蔥絲20克、乾香菇絲5克、熟地8克、桂枝4克、川芎8克、醬油1湯匙、魚露1湯匙、冰糖1/2湯匙、酒1茶匙、油2湯匙

做法：

1.藥材加1碗半的水，煮成半碗藥汁

2.將魚處理乾淨，抹上酒，置於蒸盤上

3.將瘦肉絲、榨菜絲、香菇絲散灑在魚身上

4.藥汁加醬油、魚露、水一大匙、冰糖煮滾，淋在魚身上

5.將魚放入蒸鍋中用大火蒸10分鐘

6.最後將蔥絲灑在魚身上，油2湯匙燒熱，淋在魚肉上即可

賴俊宏說，清蒸鱸魚具有補血滋陰、活血行氣、祛風解熱、止痛降壓等功效，對於血虛體弱、瘀阻疼痛、四肢冰冷等有調理的作用。更可以結合熟地、桂枝、川芎等藥材清蒸，可補血行氣、改善循環，適合手腳冷、氣血不足者。

賴俊宏表示，隨著小雪後寒氣漸深，若四肢冰冷嚴重、夜間常被冷醒、自行改善效果不佳，建議尋求中醫師辨證論治，將體質調整回平衡狀態，「把體內暖起來，冬天才會真正舒服」。