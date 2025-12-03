五結三路貨車門未關妥撞毀號誌 警方將開罰最重6000元

三結路口因貨車車門沒有關好造成附近交通號誌受損。（宜蘭警警提供）

記者張正量／宜蘭報導

五結鄉三結東路與三結二路口二日中午發生貨車擦撞公共設施事故。羅東分局獲報後立即派員到場。警方調查指出，二十三朱姓男子駕駛營業大貨車，因先前卸貨時未將右側貨門確實關好便上路，行經該路口時不慎擦撞號誌燈及一旁住家圍牆，造成路口號誌桿、圍牆與相關設備損毀。所幸無人受傷，朱男酒測結果亦為零。

附近居民表示，該處附近有貨運行，平時進出貨車多，如果車門或貨物沒固定好，很容易發生意外」，事故當下，一名住戶聽到「碰」一聲巨響，出門查看便發現路燈、號誌桿全被撞倒，電線散落一地，情況相當危險。警方雖迅速到場處置，但因路口紅綠燈損毀，當天下午便緊急通知工程單位前來維修。工人於三一早重新架設號誌桿，並將被扯斷的電線修復，避免因交通號誌缺失而引發二次事故。

警方指出，朱男行為已違反《道路交通管理處罰條例》，車輛機件、設備或附著物不穩妥者，可處一千至六千元罰鍰，受損交通號誌也可能被要要求賠償。羅東分局也再次呼籲駕駛人，載運貨物務必確認貨門關緊、貨物固定牢靠，避免危及自身與他人安全。