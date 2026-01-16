五結國小復育 螢火蟲亮起來

宜蘭縣五結鄉公所與台南大學生態團隊合作，在五結國小校園內復育螢火蟲，去年4月復育成功，16日在校園內野放黃緣螢幼蟲，並舉辦環境教育課程，公所期盼，未來螢火蟲數量愈來愈多，並擴大到五結排水花樹廊道，重現宜蘭人在兒時看見螢火蟲的美好回憶。

五結國小以前周邊都是水田，也沒有光害，在校歌中還描繪「小橋流水，田園芳草，清靜幽美，綠蔭夾道」的景致，不過，隨都市發展，已經很難看到螢火蟲在夜空中飛舞。

五結鄉公所與台南大學生態團隊合作，在去年復育螢火蟲成功，公所在五結國小生態池種植水蓑衣、田字草等適合螢火蟲棲息的水生植物，昨野放黃緣螢幼蟲，並舉辦環境教育課程。

台南大學生態系兼任助理教授吳加雄表示，要找到適合黃緣螢的水域並不難，但很多水域都受到路燈的干擾，希望藉由這次復育計畫，能找回曾經在宜蘭普遍存在的水生昆蟲。

鄉公所表示，五結國小師生積極參與復育工作，透過課程學習、實地觀察，了解螢火蟲的生活習性，並協助維護水生植物，為螢火蟲提供充足的食物來源，在公所與學校的共同努力下，五結排水花樹廊道已逐漸恢復生機，盼未來也能看見成群的螢火蟲在花樹廊道中飛舞。

鄉長沈德茂表示，螢火蟲是環境品質的指標生物，復育成功代表五結鄉的生態環境逐漸改善；為延續營造螢火蟲生態環境，特別選定舉辦「找回螢火蟲」活動，以持續推動生態保育工作，讓五結鄉成為一個生態豐富、環境優美的宜居鄉鎮。