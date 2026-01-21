五結鄉公所關懷不停歇單身長輩春節慰問金溫暖送達

五結鄉公所頒贈獨老春節救助金。（五結鄉公所提供）

記者張正量／宜蘭報導

為讓鄉內二千四佰二十六位單身長者感受節慶溫暖，五結鄉公所自二十六日起發放「一一五年度單身老人春節慰問金」，期盼陪伴長者安心過好年。本次慰問金對象為年滿七十歲以上，之喪偶、離婚或未婚長者，每人可領取新臺幣500元。

為減少長者往返奔波的困擾，凡去年已提供金融帳戶以辦理「一一四年重陽禮金」匯款的長者，本次慰問金將於三十日前直接匯入帳戶，不需再次提供資料。尚未提供帳戶者，將由各村村長或村幹事自二十六日至二月四日協助辦理現金發放。若未於期間內領取，仍可於二月二十六日前的上班日，持身分證與印章至五結鄉公所社會課補領；逾期則視同自願放棄。

五結鄉公所二十一日上午九時於一樓大門口進行慰問金發放相關作業安排。主任秘書吳郁璋表示，感謝鄉民代表會林證梧主席及全體代表的大力支持，使本年度慰問金得以順利致贈。他也期盼透過這份心意喚起社會對單身長者的關注，讓每位長者在農曆新年期間都能感受溫暖與陪伴，共度平安喜樂的佳節。