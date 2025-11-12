五結鄉大淹！護理師急到院上班救傷患 「父協助騎車登竹筏」渡水畫面感動眾人

今（12日）宜蘭縣仍停班停課，稍早一名護理師為了趕到醫院，在父親協助下，將摩托車騎上竹筏，藉此渡過淹水區域。（翻攝自五結鄉民代表張亮軒臉書）

鳳凰颱風重創宜蘭地區，昨（11日）豪雨釀多地區淹水，今（12日）宜蘭縣仍停班停課，稍早一名護理師為了趕到醫院，在父親協助下，將摩托車騎上竹筏，藉此渡過淹水區域，敬業畫面讓大票粉絲敬佩。

受到颱風外圍環流與東北季風共伴效應，宜蘭短時間內降下豪雨，自10日0時至今清晨4時止，宜蘭縣東澳嶺累積雨量高達1061.5毫米。據了解，雖今上午雨勢漸緩，宜蘭多處順利排水，不過五結鄉仍積水嚴重，即便宣布停班停課，但仍有一名護理師為趕去醫院上班，遂決定請父親用竹筏協助載運機車到路端，渡洪水趕到路端，以順利上班救更多傷患。

廣告 廣告

只見畫面，該護理師冒險將機車騎上竹筏，一旁的父親則不斷調整竹筏姿態，所幸2人順利且平安地抵達對面。據了解，護理師父親林先生，因平常是從事捕魚的工作，所以使用竹筏是駕輕就熟，透露女兒因在博愛醫院上班，因淹水才想到此方法。

五結鄉民代表張亮軒透露，因為五結鄉地勢低窪，受到颱風外圍影響發生淹水，到今天早上都還在淹，但看到居民展現韌性，大讚護理師敬業精神，也透露林大哥協助家人渡過淹水外出一趟後，還帶著糧食給受困的居民們充飢，大家都十分感激，同時也提醒務必注意安全。

更多鏡週刊報導

粿粿偷情疑「同房王子」找掩護對話遭外流 好姊妹簡廷芮爆出軌！夫妻私下互動曝光

吳亦凡傳身亡「被輪x無法滿足大哥」 獄友曝他獄中最後畫面！家人也斷聯

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐