五結鄉推動螢火蟲復育師生野放500尾幼蟲盼找回滿天螢光

鄉長沈德茂帶領五結國小學童一起野放螢火蟲幼蟲。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣五結鄉公所攜手台南大學生態團隊推動校園生態復育，去年四月在五結國小成功復育螢火蟲後，十六日再於校園生態池野放五佰尾黃緣螢幼蟲，期盼未來螢火蟲族群持續壯大，並擴展至五結排水花樹廊道，重現昔日宜蘭人兒時夜晚滿天螢光的美景。

鄉長沈德茂強調，螢火蟲是環境品質的重要指標，復育成果象徵五結鄉的生態環境逐步改善。本次以「找回螢火蟲」為主題舉辦活動，期盼持續推動生態保育，選在五結國小是這裡遍布水田、少有光害，校歌中也描繪「小橋流水、田園芳草」的恬靜風光，只是隨著城鄉發展加速，螢火蟲身影逐漸消失。為找回過去的自然樣貌，鄉公所與生態團隊合作，在校園生態池栽植水蓑衣、田字草等水生植物，營造適合螢火蟲棲息的環境。

廣告 廣告

合作的台南大學生態系兼任助理教授吳加雄指出，適合黃緣螢生長的水域並不難尋，但常受路燈與光害干擾。透過此次復育計畫，希望重現過去在宜蘭常見的水生昆蟲生態，加上國小生態池有圍籬保護，幼蟲也不易被鳥類等天敵覓食，去年野永就有三百隻存活。

鄉公所表示，五結國小師生積極投入復育行動，透過課程與觀察，了解螢火蟲習性並協助維護生態池，使五結排水花樹廊道逐漸恢復生機；期待不久後，能再次看見成群螢火蟲在廊道間飛舞。