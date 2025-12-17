五結鄉殯葬設施新建工程納骨堂 上梁祈福

五結鄉殯葬設施新建工程納骨堂，十七日舉行上梁祈福，由鄉長沈德茂、議長張勝德等主持上梁儀式。（五結鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

五結鄉第一公墓納骨堂新建暨環保多元葬法園區興建工程，歷經預定地內民眾自行起掘遷葬先祖、預定地整地工程、納骨堂新建工程發包及工程動土典禮後，十七日舉辦納骨堂新建工程上梁祈福典禮。

五結鄉納骨堂新建工程歷經一年建置後已初具雛形，並將於明年六月正式完工。除了新建納骨堂及環保多元葬法園區外，鄉公所為了使納骨堂未來交通動線順暢、提供鄉親們更便利的掃墓祭祀環境，正同步於預定地的北側規劃開闢一條十五公尺寬的連外道路，俟工程陸續完工後，將為鄉親及有需求的縣民朋友提供全新最親民且先進的先祖追思園地。

鄉長沈德茂感謝代表會全力支持，更感謝興建基地內眾先祖及其後代子孫的庇佑與支持協助，也感激公所團隊及設計監造單位及施工廠商的全力付出。他說，十七日上梁祈福儀式，代表著五結鄉的公墓更新即將做一番嶄新的突破，是五結鄉施政的一大步，意義非凡，將更朝向「心願力行，亮麗五結」的願景，大步向前。