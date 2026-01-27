五結鄉立幼兒園歲末闖關迎新春 免廢市集傳遞分享與環保力

五結幼兒園免癈市集吸引了許多家長一起來撿好康。（五結鄉公所提供）

記者張正量／宜蘭報導

為迎接農曆新年並落實環保教育，五結鄉立幼兒園二十七日於五結園辦理一一四學年度「歲末闖關暨免廢市集」活動。透過教師精心設計的年節闖關遊戲，結合清潔隊推動的免廢市集，讓孩子在歡樂氛圍中體驗年味，同時學習資源再利用與分享的價值。

這場歲未迎新活動結合迎新的寫春聯和環保生活議題，首場在五結園也就是五結鄉國民中路三之五號登場，吸引許多家長熱情參與，開幕表演以熱情的新春舞蹈做開場，隨後由鄉長沈德茂頒贈小禮物給小朋友，最後進行歲末闖關與免廢市集，場面溫馨熱鬧。市集的攤桌上許多都是二手物品，但都保持的非常清潔，包含玩具、布偶、衣物及小家電等，讓舊物「找新家」，也讓親子在交流中感受分享的樂趣，第二場活動將於二十八日上午九點半分移師利澤分班，利澤村親河路一段五十號續辦。

主辦的五結鄉公所表示，活動理念以「拿走你需要的，分享你用不到的！」鼓勵家庭捐出閒置玩具、文具、生活用品及舊衣，透過二手交流，培養孩子惜物愛物與關懷他人的品格。