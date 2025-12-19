五結鄉2025「鏡看五結之美」攝影比賽頒獎典禮

▲「鏡看五結之美」攝影比賽得獎者與沈德茂鄉長合影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】五結鄉「鏡看五結之美」攝影比賽12月19日上午10時於五結鄉公所三樓禮堂舉行頒獎典禮，由鄉長沈德茂主持頒獎儀式，佳作以上得獎作品隨後於鄉公所一樓公開展覽，沈鄉長誠摯歡迎大家蒞臨觀賞作品，讓透過得獎者的鏡頭，來場視覺饗宴。

▲空拍金牌獎林美英接受頒獎留影。

五結鄉擁有豐富的物產與文化，為了讓更多人發現五結之美，鄉公所再度舉辦「鏡看五結之美」攝影比賽，今年相機組及空拍組的攝影徵件，自今(114)年6月徵件至10月17日止，共徵得310件作品，參賽作品景點涵蓋國立傳統藝術中心、蘭陽溪口、五十二甲溼地、利澤簡橋、冬山河親水公園、中興文創園區、各大廟宇活動及其他鄉內特色景點等等，透過參賽者的鏡頭，發掘這塊土地的美好。

參賽作品經過專業評審委員多次評選與評分後，得獎名單出爐，本次相機組金獎作品為吳佳芳的漁歸之口，相機組銀獎是俞寶華的合作無間，相機組銅獎為翁祥耀的二結王公過火；空拍組金獎作品為林美英的王火千秋，空拍組銀獎為王朝騰的五結之美10及空拍組銅獎為陳紫晴的五結路跑嘉年華。除了金獎、銀獎、銅獎之外，得獎作品另有相機組佳作10名及空拍組佳作6名，總計22名獎項。

▲林秋萍的「漁歸之口」獲相機組金牌獎作品。

綜觀本屆得獎及入選作品，攝影者運用獨特的視角，完美捕捉五結鄉的廟宇文化、自然原野景觀、風土民情、建築文物等等，透過鏡頭帶領大家探索五結之美。(照片記者林明益翻攝)