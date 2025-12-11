五結防潮閘門改善工程進度超前 林茂盛視察要求把握非汛期加速推動

（圖／宜蘭縣府水利資源處）





宜蘭縣代理縣長林茂盛11日前往五結防潮閘門改善工程工區視察，關心工程整體進度、品質與施工安全狀況，並期勉團隊把握非汛期施工時間，全力推動各項作業，強化沿海地區的防洪保護。

宜蘭縣府水利資源處指出，五結防潮閘門改善工程為縣內重要的水利建設，工程採3階段圍水推動，目前整體施工進度達42.08%，較原訂時程超前1.42%。其中第一階段之防潮閘門已順利完成裝設，現正進行吊門機定位作業，全案自113年2月開工，預計於116年11月完工。工程完工後，預期可減少約243公頃淹水面積、增加約219萬立方公尺容洪空間，並將護岸高度由原本2.1公尺提升至3公尺，大幅提升沿海地區的防洪安全。工程總經費約新臺幣22.7億元，由縣府向中央爭取前瞻基礎建設經費補助，工程內容涵蓋防潮閘門、船行閘門、擋水閘版、管理橋、新設碼頭及管理中心等多項重要設施。

目前施工方面，主要進行的項目包括閘門控制室外牆與屋頂施作，以及吊門機與閘門連接工程，均屬離地約12公尺的高處作業。施工團隊於施作前即完成相關教育訓練，現場並運用施工架與高空作業車，搭配安全防護裝備及現場管理人員、監造單位共同管控風險，全力確保高空作業安全無虞。

（圖／宜蘭縣府水利資源處）

縣府水利資源處進一步說明，每年12月1日至翌年4月30日為非汛期，是推動河道相關工項的核心時段。林代理縣長此次到場視察，詳細了解第2階段施工規劃，並提醒承包廠商務必善用非汛期黃金時間，加速推動各項工程，以確保工程如期、如質完成，讓改善成果能早日發揮效益，提升五結及周邊地區的整體防洪韌性。

