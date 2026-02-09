五結馬年燈飾亮燈 打造平安幸福年味

五結鄉公所於新春期間推出燈飾主題佈置，以「馬抱蘋（平）安．攏馬有春」為主軸９日晚點燈，馬年燈飾展出至三月三日止。（五結鄉公所提供）

記者林坤瑋╱宜蘭報導

為迎接充滿希望與祝福的馬年新春，五結鄉公所九日晚舉辦一一五年新春期間推出年度燈飾主題佈置，以「馬抱蘋（平）安．攏馬有春」為主軸，結合可愛的充氣造型馬與象徵吉祥寓意的燈光藝術，打造兼具傳統意象與親子互動的節慶燈飾景觀，邀請民眾在春節與元宵期間走進五結，感受滿滿年味與幸福氛圍。馬年燈飾自點燈起展出至三月三日止。

此次主燈設置於五結鄉公所頂樓，特別規劃兩組大型馬型氣墊燈飾，成為夜間最吸睛的視覺焦點。其中一組為「馬抱蘋（平）安」，馬兒懷抱象徵平安與祝福的蘋果，傳遞新年平安順遂的美好祝願；另一組「攏馬有春」則以馬手持春聯的造型呈現，寓意龍馬精神、春到福來，象徵五結在新的一年持續奔騰向前、欣欣向榮。

副燈區設置於五結鄉觀光所一樓高的平台位置，主題為「把福袋走．幸福久久」，五結鄉是一處充滿寶藏的地方，期盼每一位來到五結的旅人們或是鄉親好朋友們，都能把滿滿祝福與幸福一同帶走。配合燈飾主題，特別準備「幸福小福袋」限量發送，首波於九日點燈同時發送三百份，另於二月十四日情人節活動當天，再加碼發送三百份，數量有限，送完為止，增添民眾參與的驚喜感與互動樂趣。