五結、冬山處處慘淹 出門竹筏運輸再度登場

馬路變成「水路」，還有民眾為了上班必須划竹筏出門。（圖／東森新聞）





宜蘭的五結鄉跟冬山鄉這一次受災慘重，許多地方都有積水情形，馬路變成水路，還有民眾為了上班必須划竹筏出門。不過有民眾忙裡偷閒，在宜蘭河橋下釣魚，不過釣了半天卻沒有收獲。

一大早在宜蘭五結鄉，一位父親用竹筏載著當護理師的女兒跟她的摩托車，趕著去上班，這是颱風大雨帶來的奇特景象。不只車輛，民眾步行也是膽戰心驚，所到之處一片汪洋，只能挑一條相對較淺的路段，小心翼翼的通行。

民眾張先生：「那邊一樣都淹，（也是都淹），那邊過去那條一樣都淹，四周圍都沒有辦法（通過）。本來昨天晚上我兒子潛水衣都準備好了，本來11點多要回來。」

小狗站在道路，都快要淹到牠的身體了，還是站在水裡，等著主人回家。民眾：「你的主人呢。」

還有民眾要買早餐，經過三奉路伯朗大道，卻要划船才能通過。影片曝光網友超震驚，拿出淹水前的伯朗大道圖片對比，直呼不敢相信。

長長車龍塞在車道的另一頭，親水公園下橋通往工業園區的必經之路，許多駕駛冒著拋錨風險開過，但也有騎士機車已經熄火，只能徒手牽車。

騎士：「哇害怕，沒辦法，就要去領藥啊，因為只有羅東那邊才有。」

來到宜蘭河橋下的停車場，河水已經逼近車輛的前輪，幸好河水已經慢慢退去，不至於造成車主的損失。不過卻有人趁著放假的空檔，藉機來釣魚。

民眾：「可能有鮕鮘虎魚那種，它們可能都躲在草裡面，搞不好，但我覺得沒有。」

儘管連下了幾竿都沒有收獲，卻也為颱風天留下了一幅忙裡偷閒的景象。

