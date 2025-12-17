五缸名機強到被禁賽 奧迪GT50概念車延續最強神話

記者鍾釗榛／綜合報導

奧迪GT50概念車。（圖／翻攝ooooiykyk網站）

在多數車廠早已向三缸、四缸甚至純電全面靠攏的時代，Audi依然選擇把直列五缸緊緊握在手中，一守就是50年。為了紀念這個對品牌意義非凡的里程碑，奧迪Neckarsulm工廠的學徒們親手打造出GT50概念車，用一輛充滿賽道氣味的作品，向五缸引擎的黃金年代致敬。

奧迪Neckarsulm工廠的學徒們親手打造出GT50概念車。（圖／翻攝ooooiykyk網站）

曾快到被禁賽

GT50的靈感，來自1980年代末橫掃美國賽車界的Audi quattro賽車。當年Audi 200 quattro在Trans-Am賽事中憑藉四驅優勢幾乎無人能敵，甚至強到讓對手成功推動隔年禁賽。奧迪轉戰IMSA GTO後，Audi 90 quattro再度寫下13戰7勝的成績，也讓品牌在美國徹底站穩性能形象。

廣告 廣告

靈感接來自1980年代末橫掃美國賽車界的Audi quattro賽車。（圖／翻攝ooooiykyk網站）

復古味一次到位

GT50以RS3為基礎，但外型卻完全走回80年代。三廂車身比例、移植自Audi 80的車頂，加上外擴輪拱、側排氣與巨大渦輪風扇式輪圈，視覺張力直接拉滿。內裝更大膽裸露防滾架，毫不掩飾它是一輛為賽道而生的概念賽車。

奧迪GT50概念車外型完全走回80年代。（圖／翻攝ooooiykyk網站）

把紀念日變成實戰

這輛GT50並非設計稿，而是由14名學徒花費半年時間從零打造完成，從玻璃纖維車身到防滾架全數自行製作。這也是奧迪長年傳統，每逢重要週年就交由學徒發揮創意，過去的RS6 GTO、電動A2概念車，都曾影響後續量產設計。

奧迪GT50由14名學徒花費半年時間從零打造完成。（圖／翻攝ooooiykyk網站）

GT50的核心，仍是那具熟悉的2.5升渦輪五缸引擎，394匹馬力正是RS3靈魂所在。當競爭對手早已放棄五缸，奧迪卻讓它一路延續，甚至被Cupra與其他品牌相中。GT50不是量產預告，而是一種宣言，有些機械浪漫，值得被堅持。

奧迪GT50概念車。（圖／翻攝ooooiykyk網站）

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】Jeep 85周年限定版 Wrangler戴上經典「白帽子」

一輛作為獎品的BMW 如今是身價破2千萬的夢幻逸品

【怎能不愛車】電車也有操控魂！我與RZ 550e F SPORT熱血的一天

【怎能不愛車】拯救銷量押寶「純血性能」 瑪莎拉蒂小休旅換心臟

