五老星憲法法庭怎麼打？蔡正元提3招：戰鬥到底！

憲法法庭5位大法官日前宣告新修《憲訴法》違憲並即起失效，但開會人數未達舊版規定3分之2的6人門檻，遭網友諷刺為「五老星憲法法庭」。前立委蔡正元表示，藍白可透過彈劾案凝聚民氣支持來衝撞體制，並提出宣告大法官違憲解釋無效、送監察院彈劾、告發瀆職等3項行動，強調要戰鬥到底。

前立委蔡正元。（圖／中天新聞）

蔡正元21日在網路節目中指出，動員群眾不是黨主席罵一罵、講講話就能達成。他表示民眾黨比較有行動力，兩黨可互補。蔡正元提到，當他拋出彈劾案時就有人說不行、做不到，但他反問「誰要你做得成功？」他以賴清德推動台獨為例，賴清德也知道明天不會成功，但仍持續衝撞，「他一公尺不敢，五公分敢，他每天就跟你搞五公分！」

蔡正元強調，彈劾案本身不是要讓它通過，而是藉這個過程進行網路動員、街頭動員，讓議場內的立法委員感受到人民力量的支持，才敢去衝撞體制。他直言立委也是人，沒有幾個像他這麼敢硬槓。蔡正元說明，他與楊永明教授等人發動支持彈劾賴清德的網路連署，就是要先把民氣引起來，讓立法委員有底氣去衝撞。

憲法法庭。（圖／中天新聞）

針對大法官的部分，蔡正元建議直接在立法院通過決議，不是譴責大法官，而是「宣告大法官的違憲解釋無效」。他解釋，有人質疑立委哪來這種權力，但憲法有一個最重要的特性，就是憲法是習慣法創造出來的。蔡正元舉例，美國大法官原本沒有違憲審查權，但自己宣布有就有了，大家接受就接受了。因此台灣立法院要對抗這種無恥的大法官，就要直截了當宣告大法官的違憲解釋是非法的、違法的。

蔡正元進一步表示，第二步是因為這幾個大法官違法事由明確，要送到監察院去彈劾。他坦言「你說會不會彈劾？不會，但就是搞你、戰鬥！」蔡正元強調，最重要的是要把這幾個大法官依瀆職枉法裁判罪移送檢察官，然後在網路公布這5個大法官所有的資料，讓大家來公評。

註：五老星出自漫畫《海賊王》，是指五位天龍人組成的世界政府首腦，號稱世界政府最高權力。

