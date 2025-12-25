「五老星」哏圖網瘋傳 民眾黨重砲轟憲法法庭淪綠營打手

「五老星憲法法庭」哏圖在網路瘋傳，《卡提諾狂新聞》也引用來酸爆民進黨政府毀憲亂政。（合成圖／取自網路）

憲法法庭5位大法官宣告憲訴法修法違憲，但開會人數未達舊版的6人門檻，知法犯法遭網友嘲諷有如反派「五老星」。民眾黨重砲抨擊民進黨政府意曲解憲法，讓憲法法庭、司法體系淪為政黨打手。《卡提諾狂新聞》酸爆，綠營2026、2028敗選時也可以扯違憲翻桌不認。

民眾黨25日發聲明表示：今天是中華民國行憲紀念日，「我們沉痛地發現，執政者正試圖拆毀這座民主的聖殿！」此刻的民進黨政府為了政黨私利，徹底背棄昔日爭取民主時的理想，從恣意曲解憲法條文，到行政院長違法僭越職權，恣意胡亂以違憲為藉口拒絕副署三讀通過的法律；從癱瘓國會運作，到操控獨立機關，讓憲法法庭、司法體系淪為政黨打手。當前的執政黨正在有系統地拆毀權力分立的防火牆，讓憲法所設計的監督機制，淪為被執政者恣意踐踏的廢墟。面對這場自解嚴以來最嚴峻的憲政危機，沉默絕不是選項！

民眾黨強調，台灣是我們珍愛的國家，這塊土地是我們賴以生存的家園，民主與自由，從來不是天賜的禮物，而是無數先輩以血淚換來的成果。我們絕不容許任何人、任何政黨，以「民主」之名行「獨裁」之實，將台灣推向動盪與分裂的深淵。民眾黨誓言與所有人民站在一起，將以最堅定最具體的行動對抗違法濫權的政府，捍衛憲法尊嚴。堅定拒絕綠色獨裁，致力重建憲政秩序，自己的國家自己救！

近日網路也瘋傳「五老星憲法法庭」哏圖，將5名大法官P圖成日漫《航海王》反派「五老星」的形象，在社群引發熱議。網友表示「五老星是那五位大法官，目前海軍元帥就是那隻行政院寵物，伊姆（《航海王》終極大魔王）就是那個賴皮了」、「民進黨的民主是40％>60％、5位>6位，帶頭違憲的人說別人違憲，在野獨裁，打掉雜質，真正的民主德意志」、「這五個最傻逼的行為是直接把另外三個除名」。

YT頻道《卡提諾狂新聞》22日影片直酸「原來現在多數決在台灣等於獨裁？那怎麼不說人民獨裁呢？」賴清德還批藍白沒有檢討改進，狂新聞直呼「上有卓榮泰自爆，下有違憲五老星，接下來劇本幫你想好了：2026市長選舉輸了，就判地方首長違憲亂政，以後通通改中央指派；2028年總統選輸了，也不接受選舉結果，因為明顯遭境外敵對勢力修改滲透，所以決定延長任期！不認錯不反省不道歉。」

