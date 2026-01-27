五股交流道塞車有救了？「擴大楓江計畫」309公頃開發案都審通過

記者陳韋帆／新北報導

擴大楓江都市計畫新北都審通過，下一步送內政部續審，309.03公頃土地重整後，將興建住宅區、商業區，並保留原新北產業園區，同時改善五股交流道塞車狀況。（圖／新北城鄉局提供）

五股泰山區域的「擴大楓江」都市計畫23日通過新北市府都委會審議，下一步將送請內政部報核，新北市城鄉發展局指出，該案位於楓江路46巷、中港西路等路一帶，土地面積共309.03公頃，計畫核心是為改善五股交流道匝道改善與五泰輕軌重大建設，透過區段徵收與整體開發，健全居民生活與區域機能。

根據新北市城鄉局資料，楓江都市計畫區段徵收面積約122.80公頃，其餘新北產業園區140.55公頃則維持產業功能，目前已將新五路以東新增產業用地35.20公頃，納入淨零碳排與企業總部定位，計畫同步調整住宅區為14.22公頃及商業區10.10公頃，並針對11處既有建物劃設1.36公頃再發展區。

擴大楓江都市計畫圖。（圖／新北城鄉局提供）

擴大楓江都計住宅共12.43公頃 同步拓寬楓江路解決五股交流道塞車問題

城鄉發展局長黃國峰表示，為提升公共機能，計畫增劃 1 處 2.31 公頃的學校用地，並配合中央住宅政策，全區增設 3 處社會福利設施用地，面積約 6.24 公頃。透過公共設施區位的重新配置，將能提供更完善的社會服務；而針對原本的社區用地，則以都更方式進行整體開發，維持 12.43 公頃的住宅功能，並附加細部計畫開發條件，確保都市景觀與居住品質同步進化。

在整體交通佈局上，計畫重點在於拓寬楓江路至 20 公尺，並重整區域內的道路與大眾運輸系統，改善區內與聯外交通的壅塞問題。隨著審議通過，未來將持續推動續報內政部都市計畫委員會進行審議，預期透過產、經、住、學等多元面向的整體規劃，加速新莊、五股及泰山等地區的轉型發展。此次擴大楓江計畫的推進，象徵新北產業廊帶邁向知識型產業引入的新里程碑，創造更具競爭力的都市空間。

擴大楓江計畫納新北產業園區整合 同步解決農業區夾雜問題

黃國峰進一步指出，本計畫案規劃將新北產業園區納入整合，維持 91.94 公頃的第一種產業專用區，確保產業集群效應。在滿足產業用地需求的同時，順應周邊發展紋理，針對既有社區訂定再發展區原則，將 1.36 公頃劃為住宅區再發展區，不僅尊重既有建物現況，更透過都更方式進行整體開發，讓老舊社區能在都市更新的浪潮下重獲新生。

他說，擴大楓江計畫不僅是土地開發，更是區域機能的全面優化。透過合理分派產業資源，與周邊都市計畫區進行縫合，將大幅消除過去非都市土地與都市計畫間的零星夾雜農業區，解決都市邊緣地帶發展雜亂的宿疾。透過這種大規模、具系統性的都市規劃，新北市將能更精準地落實國土空間分配，為新莊、五股與泰山地區注入長期的經濟成長動能。

