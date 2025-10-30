五股交流道為何沒直上台65線？ 蔡淑君揭一數據說明高公局決策

248251030a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

針對鄉親關心的「五股交流道北出匝道為何沒有直接銜接台65線」的議題，新北市議員蔡淑君特別整理相關規劃資訊供市民參考，並說明新北市府與高公局對於未來銜接工程的評估與規劃方向。

蔡淑君指出，新北市五股交流道的規劃、設計與施工是由「交通部高速公路局」辦理；根據新北市政府在105年提報改善計畫時的交通流量調查結果，發現當時從五股交流道北出車流中，約有85%會經楓江路後往新莊及台1線方向，而往台65線方向的車流僅佔約13%。因此，高公局在設計時選擇目前這條跨越楓江路通往新莊方向的匝道方案，以服務主要的車流。

對於未來要銜接台65線主線的可行性？蔡淑君表示，新北市府與高公局曾就「北出匝道直接銜接台65線」的可能性進行討論，但經評估，需額外用地約3600平方公尺，並涉及變更設計、增加預算與土地徵收等複雜問題。

蔡淑君強調，為了兼顧交通改善、地方發展與民意建議，新北市政府已建議高公局在現行設計中預留銜接台65線的工程界面。她承諾未來當交通需求提升、土地問題獲得解決時，市府會再與高公局合作，啟動下一階段銜接工程評估與規劃作業，讓該區域的道路系統更完善、行車更順暢。

