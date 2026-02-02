五股交流道 北入匝道明年完工

成蘆大橋五股往蘆洲方向設置汽、機車實體分隔島，地方里長反映壓縮機車行駛空間、影響行車安全。（張鎧乙攝）

新北市長侯友宜2日率市府團隊出席五股區行動治理座談會，侯友宜細數五股近年施政成果，五股夏綠地轉型成功，各界關心的「五泰輕軌」已提報綜合規畫報告予中央，環評說明書也已核准提報環評大會。此外，五股交流道北出匝道於去年底通車後，大幅疏解新五路壅塞，北入匝道則預計民國116年10月完工。

侯友宜指出，五股雖僅約9萬多人口，但坐擁五股交流道、銜接多條重要幹道，長年困擾地方的五股垃圾山也正位於新北核心位置，對城市整體形象與發展影響深遠。他強調，市府已將五股列為重點治理區域，今年行動治理會議提前召開，正是因應《財劃法》通過後，市府將把更多資源優先投入基層建設，「區公所要的、里長反映的，能做就趕快做」。

座談會現場，五股水碓里長邱江永提出「水碓觀景公園木棧道」盤點更新建議。邱江永指出，該公園為區內重要休閒去處，部分木棧設施隨使用率增加而出現磨損。侯友宜指示公所及相關單位針對水碓公園全線設施整體盤點，不僅是局部維修，更要滾動式檢討整體規畫與材質更新，確保市民運動休閒的安全。

另有集福里長葉玉芳指出，成蘆大橋五股往返蘆洲方向實體分隔島壓縮機車道寬，事故時易回堵並影響救援動線，建議評估改以標線或具彈性方式分隔車流。交通局回應，將綜合車道配置、交通流量、事故型態與緊急救援需求評估；工務局則表示，若確認需拆除，將配合施工。

民政局表示，自108至114年，五股區行動治理提案總數102案，已解除列管100案，執行率達98％。