五股動物之家訓練師以氣味安撫收容犬 找回安全感迎向新家

〔記者羅國嘉／新北報導〕許多收容犬因環境陌生而出現焦慮與緊繃行為，五股動物之家資深訓練師透過氣味引導、正向獎勵與溫和陪伴，協助犬隻逐步放鬆並建立安全感，讓原本害怕的狗狗重新展現親人、活潑的一面。新北動物保護防疫處表示，以尊重動物感官節奏的方式陪伴，可幫助收容犬更快適應、迎向新家。

五股動物之家資深志工、也是行為訓練師的朱俊良，服務超過十年，每逢假日必定進所。從牽行、訓練到洗澡，他每一個步驟都細心處理。他指出，每隻狗都有不同個性，有的膽小、有的外向、有的過度興奮，因此他總會先觀察牠們的呼吸、尾巴與肢體語言，再決定互動方式。

廣告 廣告

朱俊良說，在互動前伸手讓狗狗嗅聞，是「用牠們最熟悉、最安心的方式開始交流」。他會以柔和語氣、慢動作示意友善，並透過蹲低、側身等方式減低壓迫感，讓動物感受到被尊重、被理解的安全感。他分享，許多剛入所、全身緊繃的狗狗，只需十多分鐘的陪伴，就能放下戒心，甚至主動靠近、磨蹭、討抱，彷彿多年老友重逢。他說「牠們不是不親人，只是需要有人告訴牠們世界沒那麼可怕。」

在如廁訓練上，朱俊良利用動物高度依賴嗅覺的特性，先讓狗狗熟悉環境氣味，再用帶有自身氣味的尿墊做定位，搭配零食、撫摸及口頭稱讚等正向強化方式，協助建立固定習慣。這些細膩的引導，都能讓犬隻更快穩定，也為日後送養增加成功機會。

動保處表示，只要以尊重動物感官節奏為核心方式陪伴，許多收容犬都能逐漸放鬆並建立信任，為迎接下一個家做好準備。目前全市共有八處動物之家，仍有許多等待幸福歸屬的犬貓，歡迎民眾前往互動、認識牠們的個性，也鼓勵加入志工行列，從散步、洗澡到親訓與社會化練習，都能為收容動物帶來極大幫助。

【看原文連結】

更多自由時報報導

全國僅4縣市沒進貨！全聯台灣鯛魚排檢出禁藥 1.3萬片已賣出

LTN投票箱》週休三日提議再起 請問你怎麼看？

台灣鯛魚排含動物用藥 高市售出逾4000包公告下架、退貨

週三中部以北高山有望降雪 週四清晨下探13度

