五股坑溪被染綠！五重溪被染白 環保局秒抓兇手祭重罰

五股坑溪異常變色。（圖／翻攝畫面）





新北市環保局近期接獲檢舉，五股區五股坑溪與新店區五重溪均出現遭人傾到廢水汙染的狀況，稽查人員循線追查，迅速掌握元凶為五股御史路上的「丞策室內裝修企業社」以及一名涉嫌清倒廢水的婦人，後續均將依《水污染防治法》告發最重可處新台幣3百萬元罰鍰。

新北市環保局指出，前天（10日）下午1時許，接獲民眾通報，五股坑溪疑似遭受汙染後，立即派遣稽查人員抵達現場，發現溪水色異常，立即展開溯源調查，循線追查發現御史路上的「丞策室內裝修企業社」將清洗油漆桶及相關器具產生的廢污水，直接經由廠內排水管線排入五股坑溪。

溯源查獲室內裝修企業社將清洗油漆桶廢水排至溪中。（圖／翻攝畫面）

稽查人員為了確認流向，現場投放示蹤劑，證實廢水確實流向五股坑溪，事證確鑿，已違反《水污染防治法》第30條第1項第2款規定，環保局除要求業者立即停止排放，並依法開罰且限期改善，最重可處新台幣3百萬元罰鍰。

無獨有偶，環保局昨天（11日）傍晚也接獲民眾舉報，五重溪出現白色廢水，稽查人員第一時間頂著低溫奔赴現場，儘管抵達時廢水已經消散，但稽查人員不懈追查，在黑暗中憑藉手電筒微光，在水溝蓋縫隙及路旁枝葉發現關鍵殘留乾涸白漆，進而「以痕追人」，最終鎖定當天下午一時貪圖方便，傾倒白色漆料廢水的婦人，同樣依《水污染防治法》第30條開罰。

民眾反映新店五重溪遭汙染。（圖／翻攝畫面）

新北市環保局也提醒，近期適逢農曆年前大掃除期間，無論是居家修繕或年終清掃，應特別注意廢棄物與廢水的處理方式，要確實遵守「垃圾不亂丟、廢水不亂排」規定，如有剩餘油漆或清洗刷具的廢水，切勿直接倒入排水溝或馬桶，應先以報紙或廢布吸附殘漆，乾燥後使用專用垃圾袋盛裝後交付循線垃圾車處理，或將油漆桶槽交回原廠商統一清洗處理。

此外，過年大掃除建議選用環保標章清潔劑，並避免過量使用，減輕生態水體負擔，並呼籲建築裝修業者應委託合法清除處理機構清運，嚴禁棄置於河岸或水溝，切勿以身試法，避免受罰。

經調閱監視器發現行為人將白色漆料倒入水溝。（圖／翻攝畫面）

