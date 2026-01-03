五股大貨車停車場深夜竄火 火勢猛烈波及連燒8車

記者莊淇鈞／新北報導

停在停車場內的大貨車突然竄出火煙。（圖／翻攝畫面）

新北市五股區中興路1段150巷內某停車場內，昨天（2日）深夜11時許，1輛大貨車不明原因自燃竄火，還延燒波及周邊8輛車，火勢猛烈駭人，在數公里外都能看見火光，新北市119獲報派遣19部各式車輛及42名消防員到場搶救，火勢在20分鐘後撲滅，共計9車受損，所幸現場無人受困或受傷，這起火警原因還待警方及消防火調人員後續調查釐清。

消防隊獲報到場射水搶救。（圖／翻攝畫面）

據了解，這輛停放在停車場內的大貨車，疑似在靜止狀態下不明原因突然竄出火煙，火勢迅速蔓延波及周遭其他停放的車輛，當場讓停車場陷入熊熊烈火中，連數公里外都能看見火光及濃煙。

新北市消防局獲報後，迅速調派19部各式救災救護車輛及42名消防隊員趕抵現場搶救，火勢在20分鐘後完全撲滅，現場包含起火的大貨車在內，共有9輛車受損，現場無縱火跡象，詳細起火原因有待擴大調閱周邊監視器及警局鑑識中心複勘採證、消防局火調科釐清。

