五股大貨車「路面高低差」橫卡路中 上班尖峰交通癱瘓
新北市五股區今（30日）上午通勤尖峰時段發生交通事故，一輛26噸的大貨車行經中興路三段，準備往新五路二段方向時，因路面高低落差導致底盤卡在車道中央的花圃邊，整個路口無法通行。
蘆洲警分局表示，事故發生於上午8時33分，地點位於五股區中興路三段58號前。43歲周姓貨車駕駛因車輛底盤受路面高低差影響，導致車身卡住無法動彈。警方接獲報案後迅速派遣五股派出所及交通分隊到場警戒疏導，避免二次事故發生。
目擊民眾形容，該橋旁路段本就狹窄僅容一車通過，如今貨車卡死，車流回堵至疏洪六路，交通癱瘓。
貨車橫卡在狹窄路段，擋住往五股方向的車流，後方汽車及機車被迫繞行側道，甚至有騎士下車協助指揮交通。由於該路段屬永安大橋及平面道路共線區，車流量巨大，塞車回堵超過百公尺。拖吊車因空間受限，一度難以進入現場，處理過程受阻。
警方進一步對駕駛進行酒測，結果顯示酒測值為0毫克／公升，排除酒駕嫌疑。稍早貨車已順利被拖離現場，警方仍持續加強交通疏導，努力恢復路段通行。
