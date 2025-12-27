五股工安意外！200公斤水晶洞突掉落 19歲搬運工頭部遭砸搶救不治

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

新北市五股區外寮路的一處鐵皮工廠於今（27）日中午12時許發生工安事故。當時2名搬運工正準備將倉庫內的水晶洞藝品移至車上，不料該重物因不明原因突然傾倒，直接重擊下方工人的頭部，導致其當場大出血並陷入昏迷，另一名工人則是被壓傷腳部。救護車將2人送往醫院救治，但頭部受創的工人經搶救後仍傷重不治。

2名工人搬運重物時，重物突然傾倒重擊下方工人的頭部，另一名工人則是被壓傷腳部。（翻攝畫面）

據了解，意外發生的鐵皮屋是專門存放各類大型裝飾藝品的倉庫。今日中午，2名搬運工受託前往五股外寮路的這處倉庫，計畫搬運一座高度達170公分、寬度60公分，重量約200公斤的巨型水晶洞藝品，準備送往台北市某藝品店。沒想到就在搬上車時，水晶洞卻突然晃動，直接從貨車後車斗掉落。

水晶洞掉落時砸中了19歲余姓工人的頭部，造成他當場頭部大出血，隨後失去呼吸心跳，另一名46歲的余姓搬運工雖然腳部也被壓傷，仍強忍劇痛撥打119求救。救護人員趕抵現場後，趕緊將余男頭部的傷口止血包紮，並迅速將兩人送往林口長庚醫院。19歲余男最終仍宣告不治，而46歲余男經診治後已無大礙，目前警方已介入釐清意外起因。

