五股工廠傳意外！20歲男後腦遭石雕砸凹 命危急送醫

新北市五股區外寮路一處工廠於今日（27日）下午1時許發生一起嚴重工安意外。一名年約20多歲的男性工人在作業過程中，疑似遭到巨大石雕砸中，導致後腦嚴重受創。

搬運作業疑出意外 男子後腦遭石雕砸中凹陷

據初步調查，事發地點位於五股區外寮路的某工廠內，當時該名20多歲的男子正在進行搬運作業。過程中疑因意外，遭現場巨大的石雕重壓，導致其後腦出現凹陷性傷勢。警消接獲報案後立即出動救援人員趕赴現場處理。

救護人員抵達已無生命跡象 傷者送往長庚醫院搶救

救護人員到場接觸傷者時，發現該名男子傷勢極為嚴重，現場已無呼吸心跳（OHCA）。醫護人員隨即在現場進行初步急救，並迅速將傷者送往林口長庚醫院進行緊急搶救。