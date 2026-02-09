五股毒蟲喝醉持刀搶商家3萬 花千元搭小黃卻找嘸人投靠只好投案

張男疑似缺錢買毒而行搶，犯後主動向警方投案。翻攝畫面

新北市五股區昨（8日）晚間發生強盜案，有毒品前科的36歲張姓男子酒後拿著刀子進入商店行搶，得手將近3萬元後步行離開現場，隨後搭乘計程車逃逸，但因沒有地方躲藏，最後在凌晨主動向警方投案，警方研判行搶動機應是為了購買毒品，警詢後依強盜罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請羈押。

昨晚8時許，張男喝酒之後，帶著酒意前往五股成泰路3段的某家商店，並亮出刀械喝令店家交出財物，店家交付約3萬元之後，張男便徒步離開，現場並未造成人員傷亡，警方獲報後前往現場採證並釐清案情，同時調閱監視器追查張男動向。

20260209張男改搭計程車逃逸。翻攝畫面

警方迅速鎖定張男身分，查出他有毒品前科，他行搶之後先徒步離開，隨後搭上計程車開始展開逃亡，警方已根據監視器掌握其逃逸方向，研判他想找友人協助藏匿，不過就在犯案後約4小時，張男在疏洪一路、疏洪十路看見巡邏員警，便主動上前表示要投案，隨後被帶返警局偵訊。

張男得手的財物除搭乘計程車及購買檳榔、酒共花費1千多元外，剩餘贓款全數交付警方，經初步了解，張男為當地人，酒後就近選擇被害商店犯案，因其有毒品前科，不排除犯案動機與缺錢購買毒品有關，行搶後因無人協助藏匿，且身分、行蹤已遭警方掌握，自認法網難逃，才會主動投案，警詢後將依強盜罪嫌送辦。



