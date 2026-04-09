五股毒蟲持刀搶小黃運將遭反鎖車內 脫困逃逸慘遭警用機車擊落

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劉男拒捕，警方掏槍威嚇。翻攝畫面

新北市五股區7日深夜發生持刀搶案，48歲劉姓男子搭乘57歲吳姓司機的計程車，途中突然亮刀把吳男趕下車，但遭反鎖車上，隨後自行踹開車門逃逸，警方獲報展開追緝，過程中還持刀揮砍，所幸並未造成傷亡，最後被警方騎乘機車強勢壓制遭逮，警詢後依強盜罪嫌移送，並由檢方聲請羈押。

據了解，前天晚間11點多，劉男在五股成泰路3段攔車，搭上吳男駕駛的計程車後，並未明確說明目的地，但就在車輛往前行駛約100公尺後，劉男突然亮出西瓜刀，要求吳男下車，吳男雖聽從指示下車，但將劉男反鎖在車上，並打電話報警。

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不久後，劉男自行踹開車門逃逸，警方獲報後調閱監視器，掌握劉男行蹤，並在10分鐘內就查獲劉男蹤跡，不過劉男卻頑強抵抗拒捕，過程中還不斷揮舞手中刀械威嚇，警方立即拔槍嘗試威嚇未果，最後其中1名警員趁隙騎乘警用機車將劉男撞倒，再由優勢警力將其壓制逮捕。

警方趁劉男不被以警用機車將他撞倒。翻攝畫面

劉男落網後，警方發現他的精神狀態有異，對他實施毒品檢測，發現呈現安非他命陽性反應，不排除因為吸毒導致神智不清而犯案，警詢後依強盜罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押。



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