五股洲後村拆遷 地方盼設紀念碑

新北市議員李翁月娥認為，若沒有洲後村犧牲，就沒有如今的溪北地區繁榮發展，呼籲市府應在原址設立紀念碑和紀念廣場以緬懷這段歷史。（柯毓庭攝）

台北縣政府民國73年拆除當時已蓬勃發展的洲後村，並改建成如今的二重疏洪道。新北市議員李翁月娥認為，若當初沒有村民犧牲奉獻，無法換來整個溪北地區蓬勃發展，呼籲文化局應設立紀念碑與紀念廣場。對此，文化局回應，將依據現場條件與《水利法》相關法規來規畫，待審查通過再推動設置事宜。

李翁月娥於10月20日質詢時提到，洲後村是清朝乾隆時期福建省泉州的陳姓家族渡海來台，在台灣選擇安定的地點「洲仔尾」，在台灣光復後改名「洲後村」，成為五股地區最繁榮的村落，在那邊發展300餘年。

李翁月娥提到，後來因颱風侵襲，加上政府疏洪政策規畫等原因，57年政府將洲後村劃入一級洪水平原區禁建，村民為此還走上街頭抗議，但政府決定徵收當作洩洪區並廢村，73年強制拆除，2年後全村安置蘆洲灰窯重劃區。

李翁月娥強調，有洲後村的犧牲，才造就現在溪北地方的繁榮發展，包括三重、蘆洲、五股、八里不會淹水，也是因為廢村後才能做二重疏洪道，如今的成蘆橋下就是過去洲仔尾的地方，而現在不少曾住在村內的老人都過世，呼籲市府應建立紀念碑與紀念廣場。

副市長陳純敬回應，市府會克服困難，基本上往設置紀念碑、紀念廣場方向進行。文化局長張䕒育指出，該處確實有文化歷史的記憶，但由於該處為疏洪地，除了涉及多個機關業務外，也有產權移轉的問題，會進一步評估。

文化局補充，市府已於10月底由文化局、民政局、水利局、高灘處、區公所等機關辦理現場會勘，後續將依據現場條件與《水利法》相關法規來規畫設計，待規畫設計完成審查通過後，再推動後續設置事宜。