五股溪遭染綠、新店溪成白河 新北環保局速逮2污染源開罰

新北市環保局近日查出兩起排放廢水汙染河川的環保案件，包含10日五股坑溪疑似遭受汙染全變綠色，經過追查才發現是位於五股區御史路的「丞策室內裝修企業社」違法將清洗油漆器具廢水排入溪中。（圖／新北市環保局）

新北市環保局近日查出兩起排放廢水污染河川的環保案件，包含10日五股坑溪疑似遭受污染全變綠色，經過追查才發現是位於五股區御史路的「丞策室內裝修企業社」違法將清洗油漆器具廢水排入溪中，以及11日傍晚新店五重溪出現白色廢水，經查是民眾貪圖方便將白漆廢水倒入水溝，均依法開罰。

環保局表示，10日下午接獲通報指出五股坑溪水色異常，立即展開溯源調查，經過追查並投放示蹤劑後，發現「丞策室內裝修企業社」將清洗油漆桶及相關器具產生的廢污水，直接經由廠內排水管線排入五股坑溪，違反《水污染防治法》除要求業者立即停止排放，也依法開罰且限期改善。

新北市環保局近日查出兩起排放廢水汙染河川的環保案件，包含11日傍晚新店五重溪出現白色廢水，經查是民眾貪圖方便將白漆廢水倒入水溝。（圖／新北市環保局）

11日傍晚則是接獲民眾舉報新店五重溪出現白色廢水，稽查人員第一時間頂著低溫奔赴現場，抵達時廢水已消散，稽查員仍不懈追查，最後透過殘留乾涸白漆「以痕追人」，發現有民眾趁著四下無人將白色漆料廢水直接倒入路邊水溝，已違反《水污染防治法》，目前已鎖定民眾身分並將通知開罰。

環保局提醒，近期適逢農曆年前大掃除期間，無論是居家修繕或年終清掃，應特別注意廢棄物與廢水的處理方式，要確實遵守「垃圾不亂丟、廢水不亂排」規定，如有剩餘油漆或清洗刷具之廢水，切勿直接倒入排水溝或馬桶。

環保局指導民眾正確處理廢棄油漆或廢水方式，應先以報紙或廢布吸附殘漆，乾燥後使用專用垃圾袋盛裝後交付循線垃圾車處理，或將油漆桶槽交回原廠商統一清洗處理。

