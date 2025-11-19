「五股濕地生態園區」 候鳥遷徙驛站

記者范瑜／專題報導

「五股濕地生態園區」為國家級濕地，位於新北市五股區，坐落於二重疏洪道內。園區涵蓋疏洪沼澤公園、圳邊公園、生態公園，以及鄰近五股成蘆大橋旁的淡水河口所形成的大面積濕地，是候鳥南來北往的重要驛站，豐富且多樣化的生態環境，吸引大批候鳥覓食或棲息，也成為民眾賞鳥、踏青的都市綠地。每年夏季舉辦的「五股濕地夏日賞燕季」，吸引各地遊客共襄盛舉。

多樣生態 賞鳥、踏青勝地

自民國93年起，「五股濕地生態園區」由荒野保護協會認養，與新北市政府高灘地工程管理處共同守護，進行分區管理，除了腳踏車道及停車場等公共休閒遊憩空間外，部分區域營造成濕地環境，其餘大部分區域則讓其自然形成高草叢的環境，讓園區內保有棲地多樣性，孕育不同動物在其中棲息。

從成蘆橋下踏入綠地，首先映入眼簾的便是五股濕地教育中心。該中心每週日下午由荒野保護協會進行定點導覽，貨櫃屋外牆展示著淡水河流域濕地的生態資訊，推廣環境教育與棲地維護的重要性。沿著小徑通往淡水河畔，耳邊傳來蟲鳴與鳥叫，生態之豐富令人讚嘆。微風徐來，河岸的腳踏車步道成為民眾運動休閒的熱門選擇，不論是晨跑、騎行，或是漫步，都能享受悠閒愜意的氛圍。

燕子樂園 夏日壯觀景象

五股濕地常見的燕子有家燕、洋燕、棕沙燕、赤腰燕等4種，以家燕的數量居多，每年7至8月，燕群會於傍晚時分從四面八方往五股濕地聚集，成千上萬的燕群在廣大的蘆葦叢上空升降、盤旋、俯衝，形成五股濕地夏季最壯觀的景象，隨著天色漸暗，燕子們才逐漸停棲在蘆葦叢上過夜。

為迎接一年一度燕子來訪，舉辦五股濕地夏日賞燕季等活動，高灘處表示，五股濕地有廣大面積的蘆葦叢，是夏季燕群夜晚棲息的場所，沒有過多的人工建設，水與蘆葦自然形成的阻隔，已成為北臺灣燕群南飛渡冬前的最大聚集點，民眾可就近觀察燕群生態的盛況，適合暑假期間，親子一同體驗濕地生態之美。

金色夕陽下，燕群盤旋於蘆葦叢上空，展現生命的律動與美麗。（取自五股溼地生態園區臉書）

五股濕地成為候鳥南北遷徙的重要中繼站，吸引鳥類覓食與休憩。圖為黑冠麻鷺。 （記者范瑜攝）

夏日賞燕季期間，民眾參與導覽活動，近距離觀察燕子飛舞的生態美景。（取自新北水漾臉書）

五股濕地從蘆葦叢到水生植物，提供多樣棲息環境，孕育生物多樣性。 （記者范瑜攝）

沿著淡水河岸的腳踏車步道，是民眾晨跑、騎行及散步的熱門休憩路線。 （記者范瑜攝）

晨霧籠罩濕地，為生態園區披上一層神秘面紗，帶來獨特的自然美感。（記者范瑜攝）

