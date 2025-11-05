五股男愛車違停被噴「滿滿檳榔汁」 警：受理報案查緝中

新北市一名男子昨（4）將機車違停在五股區某路段，事後發現愛車被人噴滿紅色檳榔汁，氣得向警方並PO文，引起網友討論反應兩極，對此警方表示已受理報案將依毀損罪偵辦。

被害人機車遭噴檳榔汁氣憤提告。（圖／翻攝畫面）

鄭姓男子4日凌晨5時許將機車停放在新北市泰山區泰林路二段上，當天傍晚發現愛車被人吐檳榔汁，整台車儀表板、後照鏡及踏板上，沾染滿滿的紅色檳榔渣與檳榔汁，氣得向轄區林口分局泰山派出所報案。

鄭男事後也在臉書社團「我是泰山人發文」並附上機車慘狀照片，表示「我已經報案做筆錄了，也知道你是誰，要嘛自己跟我聯絡，要嘛法院見」，發文一出引起網友兩極反應，留言表示「我也有遇過，這種人真的很缺德」、「噁心欸」，也有人說「車自己不要亂停，還討拍」。

原PO表示「看到下面的留言真的覺得現在很多人蠻可憐的，違停固然不對，那可以請警察過來開罰單之類的不是嗎？這樣的行為難道你們真的鼓勵嗎？摸著良心說你真的沒有違停過嗎？真的很多的鍵盤俠只會躲在螢幕後面」，並強調「有讓警察開單了，不是要討拍，只是希望做這件事的人可以出來好好面對」，還說有什麼話可以溝通而不是做這種沒有公德心的事。

對此林口分局表示，4日19時許接獲民眾報案，報案人稱機車遭不明人士亂吐檳榔汁導致車輛受損，已依規定受理毀損告訴，並積極釐清犯罪嫌疑人身分，後續將通知到案說明依法偵辦。

