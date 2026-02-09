五股男欠債酒後壯膽搶超商 4小時後投案

（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市五股區36歲張男疑因欠債1萬元，昨晚8時許在喝酒壯膽下，竟持刀搶超商得手3萬元後逃逸，張男自知難逃法網，今天凌晨零時許投案，警方詢問後依強盜罪嫌移送法辦。

警方調查，張男經濟狀況欠佳，因積欠女性友人新台幣1萬元，昨晚約8時40分在喝酒壯膽後，持長約35公分西瓜刀進入五股成泰路三段某超商行搶。

據了解，張男直接走進櫃檯，持刀揮舞並告訴店員及結帳顧客「我不會殺你們」，要求店員打開收銀機後離開櫃檯，他自行取走收銀機內所有鈔票後離開，行搶前後時間不到2分鐘。

警方說，張男得手後就前往女性友人的店面欲還債，但友人覺得有異狀而不願收錢，張男只好搭計程車離去，欲找友人協助未果，只好再搭計程車逃亡，只是在自知難逃法網下，當計程車今天凌晨0時45分行經疏洪一路、疏洪十路，看見警車經過就下車向員警投案。

警方表示，張男落網時自稱得手3萬元，但坐計程車及買檳榔、食物後，身上僅餘新台幣2萬8000餘元。警方詢問後，依強盜罪嫌將張男移送檢方偵辦。（編輯：張銘坤）1150209