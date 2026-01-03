社會中心／李豫翰、洪國凱、談駿豪 新北報導

新北市五股區在2號深夜，一處私人停車場驚傳火燒車事故，一輛停放在場內的大貨車，因為不明原因，突然起火燃燒，由於車體龐大，加上左右都停滿車輛，火勢迅速延燒，一共造成9輛車燒毀，就有車主半夜接到警消電話，看到愛車燒爛，都傻眼了，而這起事故共造成9輛車燒毀。

熊熊大火不斷燃燒，消防人員緊急布水線救火，整輛大貨車就像一團火球，濃煙直竄天際。大火車燒得猛烈，火勢更無情吞噬到一旁的車，好幾輛車遭波及，消防員跟時間賽跑、奮力搶救，終於撲滅火勢。

五股私人停車場火燒車 旁車遭波及燒毀9車（圖／民視新聞）

有車主半夜接到電話，趕快來現場察看，起火的大貨車被燒到面目全非、只剩骨架。事發在新北市五股區中興路一處私人停車場，2號深夜，這輛大貨車在沒發動的情況下，突然起火燃燒，惡火更波及到周邊8輛車，還有車主才剛停好車就看到失火，趕快把車移開。





五股私人停車場火燒車 旁車遭波及燒毀9車（圖／民視新聞）

一場深夜大火，所幸沒有釀成人員傷亡，但起火原因為何，詳細事發原因還有待調查釐清。





