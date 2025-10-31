五股自造基地12組團隊 打造跨域創意新星球
新北市政府青年局旗下「新北青創五股自造基地」將舉行年度成果展，首次攜手「Pinkoi Design Fest瘋設祭」，以「創星工坊：自造的宇宙藍圖」為主題，由12組優秀團隊進行為期三天的成果展示，其中更安排6場手作課程，包含DIY組裝相機、聖誕木花圈、自製星球擴香石等。邀請民眾11月7日至9日前往花博公園爭豔館，提前感受冬日手作的溫度與創意。
新北市政府青年局長邱兆梅表示，「五股自造基地」提供完善的創客空間、設備及專業顧問資源，協助maker以自造精神逐步實現創業新局。本次年度成果展特別與「Pinkoi瘋設祭」合作，讓青年創客的作品接軌市場，並且與國際品牌並肩展出，不僅提升品牌能見度，也展現新北青年在設計創新與永續實踐上的實力與潛能。未來也將持續推動跨域共創與創業育成，協助青年將創意轉化為具市場價值的品牌，打造新北成為創意能量蓬勃的城市。
「Pinkoi瘋設祭」為亞洲最大設計品牌盛會，今年以「星球漫行，只想與眾不同」為主題，聚集國內外500多個設計品牌，共同打造跨界設計的創意宇宙。本次基地進駐團隊展出的作品相當多元，包含結合手繪與數位技術的「Yans色彩學」，作品溫暖療癒；將自然意象融入水泥家飾作品的「灰調 MONOCHROME」；透過雕塑與裝置藝術裝置的「木子一十一 LEEWANG STUDIO」。
此外，還有皮革工藝、金屬創作、水泥設計與木作藝術等，展現青年創業者對生活、環境與美學的多重詮釋，各團隊以其獨特藝術風格，重塑自然與人文間的平衡美學。
展出期間亦推出「創造區｜工坊的手作」活動，包括：「訪古文創」團隊推出「DIY數位即可拍」讓參與者親自組裝數位相機，完整體驗從壓克力片、主板、鏡頭到成品的完整製作過程，感受創客精神的樂趣；「Tomood/土與木之間」團隊推出「聖誕木花圈」利用家具製作的副產物木刨花，創作出獨一無二的聖誕花圈，實踐永續再生的節慶創意。總共6場特色手作活動，皆適合親子、情侶及設計愛好者共同參與。
新北市青年局歡迎有興趣的民眾於11月7日至9日前往花博公園爭豔館「綜合品牌策展區 G-062」，一起動手創作屬於自己的星球記憶，提前感受冬日手作的溫度與創意。更多五股自造基地團隊及其他青創團隊商品資訊，可上青年局官網「我要創業-新北青創大聯盟-青創商品」網頁上挑選。
更多新聞推薦
其他人也在看
斯特蘭蒂斯汽車集團 密切關注安世半導體影響
（中央社米蘭30日綜合外電報導）汽車大廠斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）執行長菲洛薩今天表示，面對因美中貿易戰而可能出現的荷蘭安世半導體（Nexperia）晶片短缺，集團已成立「戰情室」密切關注。中央社 ・ 7 小時前
關子嶺溫泉美食節假日市集還有2天 闖關遊戲、限量好禮、好康
記者翁聖權／白河報導 二０二五台南關子嶺溫泉美食節在嶺頂公園的「祭典市集」本周還有兩…中華日報 ・ 21 小時前
新北耶誕城歡樂再升級 周邊散步地圖解鎖
「2025新北歡樂耶誕城」即將於11/14(五)熱鬧開城，周邊也悄悄裝飾上了璀璨絢麗的燈飾！今年新北歡樂耶誕城攜手紅遍全球的國際級人氣IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，帶來全新歡樂體驗，將與來自國內外的遊客一起玩翻新北。來到新北歡樂耶誕城，除了必訪市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場及板橋轉運站等主題燈區以及參與趣味的系列活動外，也別忘了順遊板橋在地知名景點及品嚐美食佳餚，為今年冬季留下最深刻難忘的新北回憶。板橋區擁有豐富的歷史底蘊與兼具文化創意的旅遊熱點，是結合人文與藝術的城市角落。在璀璨的新北歡樂耶誕城夜晚來臨之前，非常適合安排來趟周邊小旅遊，深入感受板橋的多元魅力，像是「板橋435藝文特區」四周環繞著廣闊綠地、噴泉水景及色彩繽紛的傘景裝置藝術，搭配定期舉辦的藝術展覽，是全家人共享探索樂趣的理想場所。另區域內還有「新北市濕地故事館」，展出與介紹大漢溪的整治，提供深度體驗的環境教育場域，傳遞溼地對生態環境的重要性，以及「台灣玩具博物館」，館藏上萬件玩具，串起各世代臺灣囝仔共同的童心記憶。周邊還有橫跨新北市板橋與新莊區的「新月橋」，是一座專台灣好新聞 ・ 1 天前
臺南關子嶺溫泉美食節熱力延續 假日逛市集闖關還送限量好禮與優惠好康
「2025臺南關子嶺溫泉美食節」首週推出天下第一鼎、百鬼夜行巡禮及廚藝料理交流等精彩活動，吸引眾多遊客前往朝聖，於嶺頂公園的「關嶺祭典市集」於11月1、2日延續舉辦，邀集30家特色攤位，有原民風味烤肉、各式炸物、特色麵包及文創手作等美食與創意商品，以及闖關挑戰遊戲，完成任務可獲得限量市集券，下午還有街頭藝人精彩表演，市長黃偉哲歡迎全國民眾趁著天氣轉涼到關子嶺泡湯，走逛市集拿好康、看表演。黃偉哲市長表示，關子嶺風景區有泥漿溫泉、水火同源、好漢坡、紅葉公園、溫泉老街、火山碧雲寺及大仙寺等特色景點，建議可先至景點遊覽、泡湯放鬆，再品嚐香氣四溢的桶仔雞與香菇料理等在地美食；即日起至11月24日每天傍晚5時至夜間10時，關子嶺溫泉區於寶泉橋、嶺頂公園及大成殿設有夜間光環境，大成殿廣 ...台灣新生報 ・ 23 小時前
醫奉獎團體貢獻獎／癌症希望基金會 不讓病友孤單
20多年前，癌症5年存活率不到5成，一群臨床醫師及護理師，不忍病人誤信偏方走岔路，2002年成立「癌症希望協會」，從舉辦...聯合新聞網 ・ 10 小時前
「粉紅超跑」到新北！ 白沙屯媽祖現身土城板橋贊境
新北市 / 綜合報導 白沙屯拱天宮媽祖的粉紅超跑，將舉行為期三天的祈安賜福活動，主要範圍是土城與板橋，今(31)日一早已經有許多民眾在路上等著媽祖賜福。白沙屯拱天宮媽祖的粉紅超跑，這回來到新北市，將舉行為期三天的祈安賜福贊境活動，粉紅超跑一早從土城出發，有非常多的信眾，已經在路上等著媽祖賜福，而這回的贊境範圍，是土城跟板橋兩個區域，結合北辰宮以及慈惠宮的百年會香，預計吸引數萬名香燈腳與信眾，再掀地方的宗教盛事。 宗教盛事！小學生喊「我愛媽祖」鑾轎轉進校園賜福 ，鑽轎，香燈腳排好隊虔誠趴下等著鑽轎底，仔細聽一旁有小朋友大喊，媽祖媽祖我愛你，粉紅超跑猶豫了一下，最後果真實現孩子們的願望。白沙屯媽祖飛速進入校園，大人小孩都在歡呼，媽祖在新北市展開，一連三天的贊境活動，今日從土城北辰宮起駕，為了迎接媽祖信徒們做好準備，其中土城樂利國小學生舞獅上陣。同學VS.記者說：「前幾天就有練習了，禮拜三的時候，(你們都怎麼練習)，就拿著獅頭去裡面跳，(跟著鼓)，對，跟著鼓跳，(你說跟著鼓跳)，鼓的聲音，鼓的節奏。」土城樂利國小教師會會長林建成說：「我們學校有舞獅隊，然後就是帶舞獅的社團老師，就負責打鼓，然後孩子們就是，也喜歡參加這麼文化的盛宴這樣子，我覺得非常地棒。」白沙屯媽祖除了31日在土城，第二天會從華德公園起駕，傍晚回鑾慈惠宮，第三天出發後傍晚到板橋第一運動場，結束這次贊境行程，而這一路上許多香燈腳鑽轎底，祈求平安健康香燈腳說：「就身體上面有一些生病，對所以希望趁這次可以恢復，有媽祖的保佑。」香燈腳說：「走三天，(已經走)七年，剛開始是想要挑戰自己，啊走了就停不了了。」看看這位香燈腳，包包都是追隨媽祖的「戰利品」，這回粉紅超跑降臨新北市，讓大家感受難得的宗教盛事。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前
糖友回娘家同樂 部桃推動健康生活動起來
為提升糖友的健康意識與自我照護能力，衛生福利部桃園醫院糖尿病中心舉辦「114年糖友回娘家活動」，以健康促進理念為主軸，安排「樂齡健康」衛教講座與「超慢跑運動」體驗，讓病友在輕鬆愉快的氛圍中學習健康知識、強化身心活力。衛生福利部桃園醫院糖尿病中心主任李瑞祥感謝糖友與家屬長期對醫療團隊的信任與支持，並勉勵大家持續實踐健康生活型態，以團隊合作精神共同邁向穩定血糖、提升生活品質的目標。他強調，糖尿病的照護不僅仰賴醫療，更需日常自我管理與持續關心健康。活動亮點之一是首次邀請桃園市表演藝術協會公益演出，帶來融合藝文與健康意象的精彩節目，為現場增添歡樂與活力，也展現藝術融入健康促進的多元魅力。「糖友心路歷程分享」更是全場最感動的時刻。九十四歲的朱伯伯以三十多年與糖尿病共處的經驗，分享如何以正向心態、規律運動與飲食控制與疾病和平共存。他笑著說：「與糖共舞多年，只要樂觀配合治療，也能活得健康又精彩！」真摯話語感動全場，掌聲不斷。延續往年頒獎傳統，今年特別新增「敬老楷模獎」，表彰長期積極自我照護、樂觀面對生活的資深病友，鼓勵大家以堅持與笑容面對健康挑戰。現場並舉辦「幸運抽獎」活動，讓糖友與家屬在溫馨互動中台灣好新聞 ・ 6 小時前
東海大學攜科博館、太空中心打造「火星任務特展」 首度亮相太空生存研發成果
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】東海大學攜手國立自然科學博物館、國家太空中心推出「火星任務十週年特 […]觀傳媒 ・ 20 小時前
和運租車化身移動守護者用行動力挺少棒夢想
和運租車化身移動守護者用行動力挺少棒夢想SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
「火星任務十週年」特展 東海大學於科博館展現太空生存研發成果
【民眾網諸葛志一台中報導】東海大學攜手國立自然科學博物館、國家太空中心推出「火星任務十週年特展」，首度亮相太空 […]民眾日報 ・ 1 天前
「千揪萬歲」長輩運動會 偏鄉長輩也能動起來、延緩老化
新北市議員陳乃瑜與新北市家的方向協會與台灣活躍健身協會攜手合作於坪林舉辦「千揪萬歲」樂齡運動大會，相揪當地長輩透過簡單球類運動加上認知訓練，活絡思緒、延緩老化。陳乃瑜表示，年初於新店舉辦「千揪萬歲」樂齡運動大會，透過運動及社交，讓長輩活化大腦、延緩老化。這次於重陽節移師坪林舉辦，讓偏鄉長輩不必千里迢自由時報 ・ 1 小時前
南投縣衛生局歡慶75週年 「聊療心‧心投愛」譜出健康新樂章
【互傳媒／記者 張玉泰／南投 報導】南投縣政府衛生局今（29）日於文化局演藝廳舉辦「【聊療心‧心投愛】75週年互傳媒 ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
簡廷芮遭影射早知道粿粿、王子婚外情！ 發聲明切割：一段時間未聯繫
王子邱勝翊、粿粿近期陷入婚外情風波，由於范姜彥豐在影片中指出，妻子是因為美國旅遊回來後態度生變，連帶的同行友人都被懷疑。其中，「最美校花」簡廷芮遭受波及及影射，31日發出聲明，表示許多狀況，也是從新聞上得知，「希望大家不要過度解讀。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」
演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 8 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前