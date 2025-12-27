五股致命工安意外！ 19歲工人遭200kg晶洞砸傷不治

新北市 / 綜合報導

新北市五股區深山一處藝品倉庫，今(27)日中午突傳致命工安意外，一名19歲的余姓工人，與同事在搬運高達170公分、重達200公斤的晶洞藝品時，晶洞突然倒塌，余姓男子頭部遭重創，送醫不治，另一名蔡姓工人則是右腳遭砸傷。勞檢初步調查，現場沒有採取防止倒塌措施，已要求停止作業，後續將可以依職安法採取3到30萬元罰鍰。

山路蜿蜒，救護車十萬火急趕赴現場，因為獲報有人遭重物砸傷，救護人員緊急將男子抬出，但他已經沒了呼吸心跳，送醫後宣告不治。貨車旁地板滿地鮮紅，罪魁禍首就是這個和人等身的晶洞。

華視新聞記者李思琪說：「事發就在新北五股深山，一處藝品倉庫，根據了解，業者才剛承租第一天，監視器都還沒來得及啟用，沒想到就遇上，搬家工人遭晶洞砸傷，送醫不治，致命工安意外。」

事發就在新北五股深山裡，一處藝品倉庫，根據了解業者才剛承租第一天，監視器都還沒來得及啟用，沒想到就遇上，搬家工人遭晶洞砸傷送醫不治，致命工安意外，鐵捲門拉下一半，還看得到倉庫裡有不少藝品，警方到場勘驗。

今(27)日中午12點多，19歲余姓搬家工人，與另一名蔡姓同事，一同搬運約200公斤的晶洞，準備載去台北南港，但就在上貨車時晶洞不明原因倒下，余姓工人首當其衝頭部遭重創，在他後方的蔡姓工人，右腳也被砸傷，整起意外造成1死1輕傷。

記者VS.晶洞賣家說：「中午發生什麼事情，為什麼搬個水晶洞會砸死人。」另一頭搬家公司人員，藝品店員工，也到派出所做筆錄。新北市勞檢處科長凌苑珊說：「雇主使勞工從事物料搬運作業時，因未採取防止倒塌措施，造成余姓勞工遭水晶藝品壓擊死亡，初步判斷，雇主涉有過失。」

19歲的搬家工人到職不到一個月，意外遭砸身亡，而當時晶洞下有一台木板車，是否因為沒固定好，還是搬運時有人為疏失，或是防護不足等因素勞檢處介入調查。

