五股街頭淪賽車場！飆車族燒胎逆向囂張挑釁 警逮飆車團驚見毒駕

楊姓主嫌為首等4人2025年10月在五股街頭飆車競速，近日遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

新北市五股區街頭2025年10月發生集體飆車案，以26歲楊姓男子為首的4人以通訊軟體相約，到五股區新五路一帶「試車」，不僅囂張逆向，還「燒胎」製造煙霧，新北市警方獲報後展開調查，近日逮捕楊男等4人，並搜出毒品，發現楊男疑似毒駕上路，全案依法送辦。

據了解，楊姓主嫌平時與3為20多歲李姓男子，透過通訊軟體 LINE 群組串聯相約，於2025年10月30日凌晨，該集團相約前往五股區新五路一帶「試車」。

楊男等人騎乘改裝機車在馬路上瘋狂競速，不僅完全無視交通法規公然逆向，更有人當眾表演「燒胎」特技。現場引擎轟鳴聲震天響，並冒出大量白色濃煙，嚴重影響道路安全與居民安寧，行徑極為囂張。

新北市交通警察大隊獲報後，與蘆洲分局及三重分局立即組成專案小組，報請新北地檢署檢察官張紓萍指揮偵辦。專案小組嚴密過濾監視器畫面，掌握犯嫌身分與動態，認定時機成熟後，於6日前往台北市士林區、新北市蘆洲及三重區等多處執行同步搜索與拘提。

警方行動中順利緝捕楊嫌等4人到案，並當場查扣2輛專供競速用的改裝機車，並查獲三級毒品 K 他命等證物，警方對楊嫌實施毒品唾液快篩呈陽性反應，其涉嫌毒駕犯罪行為另分案偵辦，全案詢後依違反刑法公共危險罪、毒品危害防制條例等移請新北檢署偵辦，並持續追查其他改裝車行及人員涉案情形。

新北市警察局呼籲，對於危害道路交通安全之飆車行為，將持續以專案方式跨單位合作掃蕩，嚴正執法、決不寬貸，全力維護本市道路交通秩序，守護市民用路安全。

