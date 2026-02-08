五股超商遭持刀搶劫2萬元 嫌犯4小時後主動投案

五股昨晚發生搶劫案。（圖／翻攝畫面）

新北市五股區8日晚間8時許發生一起持刀搶劫案件，一間位於成泰路三段的超商，遭一名男子持刀闖入，搶走約2萬元現金後徒步逃離現場，所幸整起事件未造成人員傷亡。警方接獲報案後，立即展開調查行動，並透過監視器畫面追查嫌犯行蹤，而犯嫌已在今（9日）凌晨主動投案。

新北市蘆洲警分局表示，案發後即派遣員警前往現場進行採證與訪查，並同步擴大調閱周邊監視器影像，釐清犯案過程。經初步比對後，警方鎖定一名36歲張姓男子涉有重嫌，隨即展開查緝。

警方指出，案件發生約4小時後，張嫌疑似自知難逃法網，於9日凌晨主動向警方投案。警方於凌晨0點45分將人帶返警局，進行偵訊並了解其犯案動機及相關細節。

目前警方已完成初步訊問程序，後續將依強盜罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦，相關案情仍待進一步調查釐清。

