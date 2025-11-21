五股銀髮族DIY卡夾 得意秀作品

貿商社區關懷據點的長者們手巧的跟著講師穿針製作DIY卡夾。（吳嘉億攝）

新北市五股區貿商社區發展協會21日舉辦關懷據點手作DIY課程，邀請長照機構護理師向長者們介紹失智症的認知與預防，並且現場教學手作DIY卡夾，學員們雖都年歲已高，但針線功夫還是未忘，一下子就完成卡夾，得意地展示自己的作品，展現銀髮族的不老青春活力。

來上課指導的日照中心機構護理師曾靖芳表示，到社區關懷據點向長者宣導對失智症的認知，讓長輩們能有初步的認識，如有狀況也可以早期到醫院追蹤及後續治療；因為長者身邊都有老人卡及悠遊卡，透過手作DIY卡夾活動，讓長輩們做好後可以把卡片放到卡夾裡，藉此訓練長者手部的靈巧度，在作品完成後也能滿足成就感。

貿商里里長蕭明霞指出，市議員宋明宗服務處與長照機構協助舉辦活動，讓長者了解失智症的認知與預防、知曉相關症狀前兆，並透過醫療延緩失能跟失智，也能透過DIY手作課程，讓長輩手指靈活、手眼協調及延緩失智，如此長輩可以更了解醫療知識，彼此之間情感更為活絡。

宋明宗服務處主任蔡佩呈則說，原本以為長輩們手作DIY的時間會很久，沒想到各個手腳靈活、手眼協調，看到長者洋溢的笑容，就可知道他們非常開心。台灣邁入超高齡化社會後，對高齡者的福利照顧更需要持續追蹤，讓年長者勇於走出家裡、走入社會與人群，營造充滿銀白色的社福關懷家園。