五股電纜過低屢遭大車扯斷 李宇翔會勘要求台電全面改善

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

五股區成泰路三段577巷口長期存在電纜過低問題，已造成地方交通與用電安全隱憂。自去年7月以來，大型車輛進出頻繁，多次勾扯電纜，累計發生5起事故，並引發3次停電，居民生活與商家營運大受影響。安全風險一再浮現，卻遲未獲得改善，引發地方強烈不滿。

新北市議員李宇翔指出，相關狀況早在多次議會質詢中提出，要求主管單位正視問題並提出改善方案，但實際進度緩慢，事故仍不斷發生。為防止危險持續擴大，李宇翔於114年年底邀請立法委員林淑芬團隊、成德里里長陳次芬，共同召集台電與相關單位到場會勘，盼能解決因電纜過低而困擾居民的安全問題。

會勘過程中，地方里民反映電纜高度不足，對大型車輛構成直接威脅，也讓周邊住戶承受停電風險。經多方討論後，相關單位達成共識，決議新設電桿，並同步進行電纜全面架高與線路整合，從根本改善現況，避免類似事故再度發生。

李宇翔表示，工程預計將在一個月內完成，未來可同時確保用路安全與供電穩定，讓居民不再提心吊膽。此次行動展現地方民代積極協調中央與行政部門能力，也回應居民長期期待，他將持續監督工程如期如質完成，讓五股成泰路用電與交通安全真正獲得保障。

照片來源：新北市議員李宇翔臉書翻攝

