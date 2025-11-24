五股驚傳工安意外 30歲外籍移工誤觸電命危！新北勞檢處已介入

新北市五股區今（24）日下午發生一起工安意外，1名約30歲男性外籍移工在工地地下室作業時突然昏倒，救護人員到場發現已無呼吸心跳（OHCA），緊急施以CPR後送往淡水馬偕醫院急救，目前仍命危。（示意圖／報系資料照）

新北市五股區今（24）日下午發生一起工安意外，1名約30歲男性外籍移工在工地地下室作業時突然昏倒，救護人員到場發現已無呼吸心跳（OHCA），緊急施以CPR後送往淡水馬偕醫院急救，目前仍命危。警方與新北市勞檢處已介入調查，釐清是否為觸電意外。

事發地點位於五股區疏洪北路與凌雲路附近的建案工地。據了解，事發時該名移工正在地下室進行配電作業，同行的另名員工表示，突然看到他倒地不醒，嚇得立刻求救。救護人員抵達後使用AED判定「不建議電擊」，研判可能並非心律不整事件，遂立即展開心肺復甦術並送醫。

勞檢處表示，已派員前往了解工地安全措施、作業環境及電力設備狀況，將調查是否違反《職安法》，必要時約談工地負責人及相關作業人員，以釐清責任。目前該名外籍移工仍在醫院全力搶救中，詳細事故原因仍待進一步調查。

