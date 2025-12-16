五股「台64線匝道口發生擦撞事故」 回收車閃避不及連撞3車

環保回收車不小心擦撞3車。(記者李健興翻攝)

【警政時報 李健興／新北報導】新北市五股區台64線成子寮匝道出口前，於日前發生一起交通事故。警方接獲民眾報案後立即派遣成州派出所及交通分隊員警趕赴現場處理，避免事故引發二次車禍，並迅速進行交通疏導。

警方初步了解，事故係由一輛環保回收車駕駛郭姓男子（35歲）行經匝道時，為閃避由謝姓女子（47歲）駕駛之自小客車，不慎擦撞前方由劉姓女子（50歲）及韓姓男子（52歲）所駕駛之兩部自小客車，現場共涉及4輛車輛，均有不同程度損壞。

事故中劉姓女駕駛表示身體有不適情形，但未於現場送醫，後續自行就醫治療，所幸無生命危險。警方對4名駕駛實施酒測，酒測值均為0，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。警方也呼籲用路人行經匝道及車流交會處時務必放慢車速、保持安全距離，以確保行車安全。

