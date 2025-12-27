五股19歲搬家工人遭水晶洞重砸身亡 勞檢處「初判雇主涉有過失」勒令停工

五股19歲搬家工人遭200公斤水晶洞重砸，送醫搶救不治。（示意圖，取自photo AC免費圖庫）

新北五股區一處工廠今（27）日中午發生一起意外，一名19歲的工人在進行搬運作業時遭到200公斤水晶洞重擊，送醫搶救仍不治。新北勞檢處稍早表示，為避免災害擴大，勞檢處已要求現場停止作業。

警方指出，現場是搬家公司至藝品店倉庫搬運物品至台北，搬家工人19歲余姓男子搬運的是藝品「水晶洞」（高170公分、寬60公分，估計重量約200公斤），在上貨車過程中，藝品不明原因倒下砸傷他，最終送醫搶救不治。

對此，新北勞檢處說，已派員瞭解事發經過，為避免災害擴大，勞檢處已要求現場停止作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事相關作業。

此外，勞檢處初步判斷雇主涉有過失，未來如確認屬實，將函請地檢署偵辦，但如經不起訴、緩起訴處分確定或無罪、緩刑裁判確定時，將再依職安法處3至30萬元罰鍰。

為保障余男家屬權益，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，同時協助家屬辦理職災慰助，並通報勞保局提供必要的協助。

